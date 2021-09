Julius Randle: “Firmé cinco años para ganar un anillo en Nueva York”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En el mundo del deporte, tan importante como tener una oportunidad es estar preparado ante la misma. Hace menos de un año que a Julius Randle, aunque quizás él no lo supiese en ese momento, se vio en el contexto idóneo para dar el gran salto de su trayectoria deportiva. La oportunidad se llamaba Tom Thibodeau, que llegaba a un grupo con cierta falta de talento individual que a Randle le tocaba compensar. Vaya si lo compensó.

No es de dominio común, o al menos no se va pregonando a los cuatro vientos como en otros casos, pero Julius Randle es uno de esos jugadores totalmente comprometidos con mejorar y salir a ganar cada día. Y ahora cobrará como uno de ellos durante los próximos cinco años. Pero como todo inconformista, el botín no es el final del camino. “Para mí, la expectativa es ganar un anillo” contaba para SNY hablando de los objetivos que rodean su reciente renovación. Randle cree que los Knicks por fin tienen las piezas y dirección necesarias para pensar en cotas mayores. “Más allá de mi, sé que Thibs solo piensa en ganar a cualquier precio. Confío en Leon [Rose, presidente], Wes [William Wesley, general manager] y todos los que están al mando. Son una parte fundamental del proceso que seguí para renovar. Nuestro objetivo es poder decir que hemos ganado un anillo con Nueva York”.

Recién llegado de sus vacaciones, a Randle no se le han olvidado las ideas fundacionales del proyecto. Defensa y competir hasta el último aliento, algo que no se cansa de destacar cuando habla de cómo está trabajando ya el equipo. En general, se le ve excitado con el comportamiento del grupo, pero personaliza sus elogios en R.J. Barret, del que espera “un gran salto”, y en Mitchell Robinson, al que describe como “mazado“. Esto no quiere decir que Randle crea que el equipo ya está para asaltar el anillo y no deja de hacer hincapié en el proceso en el que él y la franquicia están inmersos. “[Este año] solo espero mejorar. Hemos establecido la cultura de equipo que queríamos. Debemos seguir mejorando individualmente y trasladarlo al colectivo. No puedo hablar de expectativas aún”.

