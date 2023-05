Julius Randle dice respeta mucho a Jimmy Butler

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La mala suerte ha querido que Julius Randle y Jimmy Butler sufran lesiones similares mientras se enfrentan en las semifinales de la Conferencia Este. El All-Star de los Knicks no pudo estar en el primer partido y el alero se perdió el segundo. Así habla la estrella de los neoyorquinos sobre su rival en la eliminatoria.

«Respeto mucho a Jimmy. Sabes qué tipo de jugador es, pero mentalmente debes entender que estará concentrado y comprometido independientemente de cómo se sienta y estará genial. Simplemente queremos ponerle las cosas lo más difícil posible y limitar nuestros errores», expresa..

Tras jugar una noche con Randle y otra sin él, Tom Thibodeau entiende que esto supone una plus para su equipo, ya que ahora están preparados para cualquiera de los dos escenarios.

«Lo bueno de la situación por la que acabamos de pasar es que jugamos un partido en el que él estuvo y otro en el que no, así que conocemos el estilo de juego, lo que aporta, cómo serán diferentes cuando él esté en pista. También sabemos a qué jugarán cuando no esté. Te preparas para cualquiera de los escenarios», señala el head coach de New York.

Con 1-1 en la eliminatoria, esta se encuentra ahora en Miami, donde se disputarán los dos próximos encuentros. De la participación de ambas estrellas (y del rendimiento) puede depender quién tome ventaja.

