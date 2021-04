Julius Erving cree que los Brooklyn Nets están comprando el anillo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La que fuese la cara más importante de los Nets durante su estancia en la ABA, Julius Erving, no ve con buenos ojos la forma de actuar de la franquicia. Así lo ha hecho saber en la charla que mantuvo en el programa de podcast de Danny Green. Dr. J lo comparaba con otros casos del deporte norteamericano que él considera como flagrantes. “Es similar a lo que hacen los Yankees todo el tiempo. Ellos lo llaman comprar el anillo. Es algo que los Lakers también hacen habitualmente”.

El legendario alero ponía el foco en lo injusto que percibe la acumulación de talento por parte de Brooklyn. “Ellos están consiguiendo todas esas piezas. No saben como van a lucir o sentirse a final de temporada, pero saben que van a ser magníficos. Tienen un equipo con seis All-Star y 3 All-NBA que saben lo que es triunfar”.

La crítica de Erving no es nueva, pues declaraciones similares se han ido acrecentando en el entorno de la liga a medida que los Nets añadían piezas a su ya de por sí poderoso equipo. Sin embargo, la comparación con el béisbol no es del todo acertada, pues la MLB no tiene límite salarial. Tampoco es muy correcto el término ‘comprar’, pues las reglas financieras y el impuesto de lujo son las mismas para todas las franquicias de la NBA. La diferencia real es el poder de atracción con respecto a otras organizaciones de menor alcance.