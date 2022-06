Julito Kilo: Dispuesto a irse voluntariamente en extradición a Estados Unidos; “nunca me he negado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Julio de Los Santos, alias Julito Kilo, acusado de narcotráfico internacional y pedido en extradición por las autoridades norteamericanas, dijo este viernes que está decidido a enfrentar los cargos que se le imputan siempre y cuando le garanticen a su familia.

“Estoy loco por irme, nunca me he negado, yo tengo que enfrentar mi situación y saber de qué me están acusando ellos (Estados Unidos), yo me voy voluntariamente, lo más rápido que se pueda, pero que me cuiden mi familia”, manifestó el encartado.

Asimismo, indicó que la justicia estadounidense es distinta a la de República Dominicana, alegando que se sentiría más confiado, debido a que los procedimientos del país se vuelven persecuciones.

Hoy los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aplazaron por cuarta ocasión el conocimiento de solicitud de extradición, cuya decisión fue motivada porque los abogados titulares se encontraban en otras audiencias, y estaba un sustituto, por tanto, la audiencia no se pudo celebrar.

El imputado se autodefine como un empresario que se dedica a diversos negocios, incluyendo la venta de productos marinos al por mayor, que, según él, le genera suficientes recursos económicos para vivir decentemente.

Precisó que Pescadería De Los Santos, es una compañía legalmente registrada y está al día con sus libros contables y el pago de los impuestos, cuyo negocio es uno de lo más competitivo en la zona de San Pedro de Macorís.

Además, indicó que las autoridades lo catapultaron con el apodo de Julito Kilo, con la intención de estigmatizarlo ante la sociedad como una persona violenta y mala.

A su entender, ese sinónimo obedece a relaciones públicas interesadas en resaltar cualidades negativas que no son propia de su persona; un vivo ejemplo de ellos es, que nunca ha sido asociado a riñas ni delitos de sangre comentó.

Se recuerda que este fue procesado en dos ocasiones y declarado inocente por el tribunal de la provincia donde ejercía sus actividades económicas.

“Este tribunal declara al señor Julio De Los Santos no culpables de los hechos que se les imputan por insuficiencia de prueba; en consecuencia, se les descarga de toda responsabilidad penal en el presente proceso”, establece la sentencia emitida en San Pedro.

En la actualidad el implicado guarda prisión desde abril del año pasado, el órgano acusador no ha presentado una acusación formal en su contra, contrario, mediante instancia formal, retiró los cargos que le imputaba.

Al imputado lo acusan de tener una red de narcotráfico que operaba desde República Dominicana con destino a Puerto Rico, razón por la cual Estados Unidos lo reclama en extradición.

La próxima audiencia fue fijada para el 21 de mes en curso, en horario de las 11 de la mañana.

Relacionado