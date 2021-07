(VIDEO) Julio Urías, primero en tener 11 triunfos; Tatis Jr. lidera noche de jonrones

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON, EE.UU.- El abridor mexicano Julio Urías dio otra exhibición de control desde el montículo y mantuvo su racha ganadora para llegar a los 11 triunfos, el primero que lo consigue esta temporada en las mayores, siendo el pelotero latinoamericano protagonista de la jornada.

Que también tuvo a Fernando Tatis Jr. como el exponente del poder del bate latinoamericano que fue decisivo para que muchos equipos pudiesen definir sus respectivos triunfos.

Urías (11-3) volvió a destacar desde el montículo, esta vez para silenciar a los Marlins de Miami y ayudar a los Dodgers de Los Angeles a ganar por paliza de 6-1.

