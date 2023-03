Julio Sabala da su versión y aclara todo sobre su participación en premios Soberano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El imitador Julio Sabala ofreció su versión y aclaró todo sobre su participación en premios Soberano 2023.

Sabala habló a través del programa de televisivo la Telerealidad de Iván Ruiz tras la ola de críticas generadas.

A través de una conexión en video llamada, el artista explicó que “asumí ese riesgo” de una producción que no estaba completa, pues faltaron muchos elementos de su show, pero aun así, aceptó esa responsabilidad como una forma de mostrar el espectáculo que tiene preparado para mayo, aunque también «yo sabía, intuía, porque no hay que ser vidente» que si no quedaba como esperaba, se convertiría “carnada para todas las redes, para todos los detractores de los premios, para el que yo no le caigo bien, para el que tenga algún tipo de intereses, para los otros medios que podía tener reserva contra ese medio que lo transmitía, entonces yo era el sujeto paciente, fui el cordero de Dios que fue al sacrificio abnegado con tal de que no se lastimaran las expectativas de los premios”.

“A mí me contrataron para que pusiera la sal, la pimienta como lo establecí, pero sin que se me vaya la mano, y también para que fuera irreverente sin deslucir la ceremonia. Esa era mi responsabilidad, ese era el morbo del público, esa era mi función dentro del engranaje, yo no tenía esas garantías y luego me encontré que la parte operativa a la hora de la ejecución, tuvo unos errores garrafales que naturalmente capitalizo o me lastiman y me agredían a mí”, comentó Sabala.

