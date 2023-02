Julio Rodríguez en busca de sacar provecho de un año de experiencia con los Marineros

EL NUEVO DIARIO, PEORIA. — Su mundo ha cambiado tan drásticamente en el año desde que se reportó aquí como un prospecto precoz ansioso por abrirse camino en la lista del Día Inaugural. Un sueño de la infancia manifestado. Una actuación eléctrica de Home Run Derby inspirada. Terminó una sequía. Logró un premio al Novato del Año de la Liga Americana. Una trayectoria de cara a la franquicia en marcha.

Julio Rodríguez ya es una superestrella en Seattle, muy posiblemente la próxima en toda la MLB. Al entrar en su temporada de 22 años, ¿qué sigue?

“Siento que entender el juego fue enorme para mí durante el año pasado”, dijo Rodríguez. “Y ahí es donde siento que obtuve más conocimiento. Y eso nunca termina, así que eso es lo que realmente me emociona porque espero con ansias todas las cosas que estoy a punto de aprender”.

Desde que se convirtió en el quinto ganador de la AL ROY de Seattle , Rodríguez recibió llamadas de felicitación de Aaron Judge, Mike Trout y más en momentos simbólicos de reconocimiento del juego. Sin embargo, a pesar de su rápido ascenso, histórico para un jugador de su edad, tiene hambre de ser un potencial candidato a Jugador Más Valioso esta primavera.

“Con Julio, es entrenable. Lo he dicho durante mucho tiempo”, dijo el mánager de los Marineros, Scott Servais. “Es entrenable en el campo. Es entrenable fuera del campo. Hace buenas preguntas y creo que está hablando con las personas adecuadas para que lo ayuden”.

Rodríguez se convirtió en el primer jugador con 25 jonrones y 25 bases robadas en una temporada de debut, y superó a Trout como el más rápido en lograr esas hazañas, haciéndolo en solo 125 juegos. Solo ocho novatos desde que nació Rodríguez en 2001 compilaron más de sus 5.3 victorias por encima del reemplazo , según FanGraphs.

Desde un punto de vista analítico, Rodríguez se ubicó en el percentil 90 o superior en índice de golpes fuertes (50.75 %), tasa de barril (13.1 %), velocidad de sprint (29.8 pies/seg), outs por encima del promedio (más-9) y fuerza de brazo (promedio de 93.8 mph), según Statcast , uniéndose a Fernando Tatis Jr. en 2020 como los únicos jugadores en clasificar tan alto en los cinco desde que esas métricas se rastrearon públicamente.

Además de sus hazañas en el campo, Rodríguez demostró un carisma increíble.

“Eso es lo que lo hace querer tanto por nuestra base de fanáticos , es solo la alegría pura con la que juega”, dijo Servais. “Y junto con eso, los jugadores jóvenes tienen cierta inocencia, y a los fanáticos ya la gente les encanta eso, especialmente cuando son realmente buenos jugadores. Es un animador. Creo que eso es una gran parte de nuestro juego”.

Rodríguez logró estas hazañas a pesar de batear solo .205/.284/.260 (.544 OPS) con cero jonrones en abril, quizás ayudado por algunas zonas de strike posiblemente inconsistentes . También jugó solo 132 juegos en general, llegando a la lista de lesionados en la segunda mitad con una contusión en la muñeca derecha y una distensión en la parte baja de la espalda.

Todo esto tiene a los Marineros optimistas sobre lo que J-Rod podría ser con una temporada completa con toda su fuerza, pero dado su estilo de juego de alto octanaje, y que admitió que estaba gaseado hacia el final de la temporada, la salud es lo más importante para él. como lo es para cualquiera de los jugadores de posición de Seattle.

“Siento que siempre tienes que quedarte con tu rutina”, dijo Rodríguez. “Siento que eso siempre te va a llevar muy lejos porque es una temporada larga. Si básicamente te alejas de él o te gustan esas cosas, definitivamente podría volverse peligroso para ti. Siento que esa fue mi mayor lección”.

Los Marineros verán a Rodríguez jugar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol con pleno apoyo, pero también con gran expectación, estrictamente por razones de salud. Pero la oportunidad de jugar en el torneo internacional de béisbol más destacado, y más aún, su pasión por su tierra natal en la República Dominicana, era demasiado especial para dejarla pasar.

“Cuando era niño, recuerdo ver el Clásico Mundial de Béisbol”, dijo Rodríguez, “y era un sueño mío ser parte de una alineación como esa”.

Rodríguez sabe que con el prestigio viene la presión. Hace un año, se reportó como cabeza de cartel en los círculos de prospectos. Hoy, se está convirtiendo en una de las estrellas más reconocidas de todo el deporte. Con ese estatus vienen los respaldos, la atención de los medios, la adulación de los fanáticos y el equilibrio de manejarlo todo mientras se mantiene la élite en el campo.

“Todo esto es genial, pero el número uno es el béisbol”, dijo Servais. “Sé un buen compañero de equipo. Y siempre que esas prioridades no se descontrolen, lo que no es diferente de muchos otros jóvenes de 21 y 22 años que corren por el mundo en este momento, se trata de administrar el tiempo y priorizar algunas cosas. Y no me preocupa que pueda hacer eso y seguir mejorando en eso”.

