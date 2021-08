Julio M Lama coloca a RD entre los países con mayor crecimiento en Network y Marketing

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Julio Marmolejos Lama se ha convertido en uno de los empresarios más exitosos de República Dominicana, quien ha sabido capitalizar sus sueños a través del trabajo arduo y constancia, lo que lo ha llevado al reconocimiento mundial del negocio al cual pertenece.

Se ha convertido en el número tres del país y entre los primeros 30 a nivel global; afirma que su mayor compromiso es con la sociedad, quien se ha propuesto colocar el país entre los países con mayor crecimiento en trabajos de network marketing y sistemas multiniveles.

El exitoso emprendedor quien en 2015 con una inversión de tan solo 50 dólares emprendió en los nuevos modelos de negocio, hoy día genera millones destacando su libertad financiera como Embajador Ejecutivo de Total Life Changes y debido a su gran crecimiento crea un sistema educativo que capacita a jóvenes en el área de negocios, con charlas y talleres con profesionales probados que ofrecer las mejores herramientas para entrar en este modelo de negocios llamado Movimiento Global 1NETE.

“Siempre voy a velar por el bienestar de las personas, no solo a nivel de salud, que es lo que vendo, si no a nivel financiero; poder ayudar a que mucha gente logre salir de la pobreza no tiene precio. Crear un impacto positivo en la vida de otras personas es la acción más satisfactoria que puedes realizar”, destacó Lama.

Julio M. Lama es considerado un filántropo, quien a pesar de haber alcanzado el éxito de manera exponencial y ser galardonado como uno de los 30 mejores vendedores de redes del mundo, su mayor deseo es seguir siendo un hombre humilde. Sostiene que además de libertad financiera, el sistema de trabajo que realiza brinda esperanza y salud a la sociedad.

Hoy día gracias a su trabajo y su gran desempeño muchos miembros de su organización han alcanzado altos rangos por derecho propio, incluidos varios directores nacionales y mundiales. Por lo que ha tomado gran relevancia en América Latina siendo una piedra angular de las operaciones globales.

