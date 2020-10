Julio Jones no está totalmente recuperado pero dice que puede enfrentar a Packers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Atlanta (EE.UU.).- Julio Jones, receptor abierto de los Falcons de Atlanta, dijo sentirse “bien” para el partido del lunes por la noche contra los Packers de Green Bay.

Jones, sin embargo, no quiso decir que ya se encuentra al ciento por ciento.

El receptor se perdió el partido de la semana pasada, cuando Atlanta perdió 26-30 contra los Bears de Chicago debido a una lesión en el tendón de la corva izquierdo,

El viernes, Jones participó de manera limitada en la práctica por segundo día consecutivo después de perderse los entrenamientos toda la semana pasada.

Cuando se le preguntó específicamente si estaba listo para el partido del lunes por la noche, dijo que “Es un problema de tejidos blandos. Me siento bien ahora. He estado corriendo muy bien en la práctica. Pero, simplemente no sé si podré ir al emparrillado; no estoy al ciento por ciento, pero me siento bien”.

Jones se lesionó el tendón de la corva antes del inicio de la temporada regular, luego lo modificó en una derrota de la segunda semana en Dallas.

El receptor dijo que descansar la semana pasada “definitivamente me ayudó” y que posiblemente pudo haber jugado contra los Bears pero no habría jugado un partido completo.

Jones tiene 37 recepciones para 698 yardas y cinco touchdowns en seis partidos en su carrera contra los Packers, incluidos partidos de postemporada.

Eso incluye una actuación de 11 recepciones, 259 yardas y un touchdown en una derrota 43-37 en un partido de lunes por la noche en Green Bay el 8 de diciembre de 2014.