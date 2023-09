Julio Iglesias: Diez temas que son historia y el gran éxito sobre su vida que nunca cantó

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A punto de cumplir 80 años de edad este próximo sábado y superado de largo el medio siglo de carrera, Julio Iglesias contribuyó al cancionero universal con una colección inapelable de temas propios surgidos de su puño y letra o creados a medida por algunos de los autores más celebrados de la historia.

Interpretados además con un estilo muy reconocible, «una voz para dentro» suele presumir, he aquí una lista de diez de los éxitos más representativos que marcaron de forma importante su trayectoria y uno que, habiendo nacido a partir de su propia leyenda, nunca llegó a sus manos.

– «LA VIDA SIGUE IGUAL»: Escrita por él mismo durante su convalecencia del accidente de tráfico que lo apartó definitivamente del mundo del fútbol con 22 años, con ella obtuvo la victoria en el Festival de Benidorm (sur de España) de 1968 dando inicio así por todo lo alto a una nueva etapa en su vida en la senda musical.

– «GWENDOLYNE»: Solo dos años después de Benidorm, probó suerte con otro tema propio en un nuevo concurso de canciones aún mayor, Eurovisión. No ganó, pero su cuarto puesto en representación de España le empezó dar a conocer en mercados extranjeros, especialmente en Europa, y dio paso a sus primeros viajes a América.

– «UN CANTO A GALICIA»: La profunda relación con su padre, el doctor Iglesias Puga, gallego de nacimiento, tomó forma de canción a través del tema que le abrió definitivamente las puertas de Latinoamérica, donde conectó con miles de inmigrantes españoles y sus descendientes, muchos desplazados desde esa región.

– «SOY UN TRUHÁN, SOY UN SEÑOR»: Ya en la etapa americana, asentado al otro lado del Atlántico para impulsar su carrera internacional, esta fue la primera canción que compuso junto al Dúo Dinámico y una de las que mejor fijó en la retina la dualidad de Iglesias como seductor vestido de caballero.

– «HEY»: Como consecuencia del éxito de la anterior, el artista inició 20 años de prolífica colaboración con Ramón Arcusa de la que surgieron otros éxitos como «Quijote». Aquí, rinde homenaje al que él mismo se refirió como el perro de su vida, toda una declaración de amor y amistad a un compañero y amigo incondicional.

– «DE NIÑA A MUJER»: También participó Arcusa en la creación de este tema que, desde su portada y con su letra, deja pocos resquicios a la interpretación. Iglesias la escribió para su hija mayor, Chabeli, cuando esta apenas entraba en la adolescencia, atenazado en parte por el rápido paso del tiempo y las largas ausencias lejos de su familia a causa de sus giras.

– «TO ALL THE GIRLS I’VE LOVED BEFORE»: El siguiente paso en el despegue de su carrera mundial fue el salto al inglés de la mano de grandes estrellas de la música estadounidense como Diana Ross en «All of you» y esta, la que unió al playboy de Julio Iglesias con el cowboy Willie Nelson, recordaría su autor, Albert Hammond.

– «LO MEJOR DE TU VIDA»: Iglesias trabajó junto a los mejores compositores y en esa lista no podía faltar Manuel Alejandro, al que conoció en los 70 tras quedarse hechizado por «Manuela» interpretada por otro artista y grabada después por él mismo. Este nuevo cruce de talentos estableció un récord de 13 semanas consecutivas al frente de la lista de sencillos «Hot Latin» en EE.UU.

– «ME VA, ME VA»: Curioso que nada menos que Albert Hammond y Randy Kerber (nominado al Óscar por la BSO de «El color púrpura»), dos mentalidades tan ancladas en la musicalidad anglo, firmaran uno de los temas más desenfadados del artista, quizás por ello también uno de los que más se han fijado al imaginario, como «Bamboleo», su versión de Gipsy Kings.

– «LA CARRETERA»: Compuesta en parte por el argentino Roberto Livi, otro experto hacedor de éxitos, fue lanzada a mediados de los años 90 dentro de un disco del mismo nombre y fue uno de sus últimos temas inéditos capaz de alcanzar relevancia comercial y de crítica (como la rumba «Agua dulce, agua salá», que también formaba parte de ese trabajo).

A todos estos temas podría unirse uno igualmente mítico que José Luis Perales compuso para él tras recibir una llamada de Ramón Arcusa, «Y QUIÉN ES ÉL»: «Era una canción escrita a la medida del momento que vivía, separado desde hacía no mucho, cuando Isabel Preysler ya estaba con el marqués de Griñón».

«En sus letras siempre ha sido muy íntimo y visceral y los tonos de la canción eran muy de él también, pero se la enseñé a mi compañía y me dijeron: ‘Esta la cantas tú y va a ser un trancazo'», contó Perales a EFE sobre las razones por las que finalmente la retuvo para sí y nunca se convirtió en otro gran éxito del propio Iglesias.