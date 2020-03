Julio Horton dice el país vive una fiesta de la democracia; confía en resultados oportunos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) Julio Horton, valoró el ejercicio cívico de los dominicanos que este domingo están acudiendo a votar para elegir a las próximas autoridades municipales en todo el país.

Sostuvo que el país está viviendo hoy una fiesta de la democracia, y abrigó la esperanza de que la Junta Central Electoral (JCE) ofrezca los resultados de manera oportuna.

Dijo que en los colegios electorales que él ha visitado ha podido observar que el proceso transcurre de manera normal, lo cual es bueno y sano para la democracia y la institucionalidad de República Dominicana.

El candidato a diputado por la FP y fuerzas aliadas, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, confió en que la población se mantenga votando de manera masiva, como asegura ha estado ocurriendo hasta próximo al mediodía de hoy.

Afirmó que este es el momento en que los ciudadanos elijan con su voto a quienes consideren sean las mejores opciones como alcaldes (as), regidores (as), y directores (as) de juntas municipales y sus respectivos vicealcaldes, suplentes a regidores y vocales.

“El pueblo dominicano, en un ejercicio de civismo, ha salido democráticamente a ejercer su derecho al voto, después de haber fracasado las elecciones del pasado 16 de febrero”, expuso Horton.

Horton emitió sus declaraciones a periodistas que le abordaron luego de ejercer el voto, en la mesa 346-B del recinto electoral ubicado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

