Julio Horton: “cuando usted gana y está consciente del triunfo celebra, sin importar lo que digan”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Uno de los voceros del ex presidente Leonel Fernández y sub secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Horton Espinal, aseguró que cuando se gana unas elecciones y se está consciente del triunfo obtenido lo normal es que se salga a celebrar la victoria.

“Fíjate que no hay ambiente de celebración del otro equipo, cuando usted gana y está consciente del triunfo usted sale a celebrar, sin importar lo que digan, pero como no hay esa sensación real, entonces no hay celebración”, expuso el dirigente peledeísta mientras era entrevistado por Mariano Abreu y Maritza Jorge para Enfrentados que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Horton Espinal sostuvo que con todo ese aparataje y abuso de poder tuvieron que apelar a un fraude tecnológico, y precisó que para su montaje dejaron para el último tramo las provincias del sur, que supuestamente eran los lugares donde estaba más fuerte la propuesta del danilismo.

El dirigente político manifestó que “el pueblo salió en masas a votar por Leonel Fernández contra viento y marea, el equipo contrario cerró con una actividad donde fue inclusive el presidente de la República”.

El abogado explicó que para el conflicto que se ha presentado en torno a los resultados de las primarias del PLD hay organismos internacionales que arribarán al país, entre ellos la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 31:40

Anuncios

Relacionado