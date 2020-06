Julio Horton asegura que de ser electo diputado trabajará por trasformación del Código Penal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Julio Horton, indicó ayer que de ser electo este 5 de julio como legislador trabajará por una trasformación significativa en el Código Procesal Penal de la República Dominicana.

“El principal problema en la República Dominicana es la inseguridad ciudadana y el Código Penal es la herramienta que tiene nuestro sistema judicial para sancionar las acciones delictivas y trabajaremos por la aprobación final de ese proyecto legislativo que en el haya sanciones contundentes”, apuntó Horton.

Al ser entrevistado en el programa El Nuevo Diario AM, que se trasmite por El Nuevo Diario TV, señaló que el Código Penal permite que el juez otorgue liberta pura y simple a un delincuente si la parte agraviada no presenta acusación formal o no continúa en el proceso acusatorio, lo que contribuye a una sociedad más vulnerable a la delincuencia.

Por otro lado, Horton dijo que gestionará el proyecto “Un ITLA en Cada Provincia”, con parte del presupuesto del 4%, para que los jóvenes tengan mayores facilidades de aprender actividades técnicas que le permita insertase rápidamente al sector laboral.

Asimismo, el exlegislador durante el período 2006-2010 precisó que no escatimará esfuerzos para fomentar la creación de polideportivos en su circunscripción que les permita a los jóvenes invertir su tiempo en actividades sanas como el deporte y la cultura.

En el ámbito político, señaló que el partido de Gobierno está desesperado “porque los números no les dan y han tenido que gastar más de 100 mil millones de pesos” para posicionar su candidato y no lo ha logrado, porque, a su juicio, el PLD tiene un candidato que no le ha externado al pueblo “cómo manejará los problemas económicos, cómo relanzará el turismo y cómo manejará el tema de la seguridad ciudadana”.

Horton dijo sentirse confiado en que saldrá electo como diputado en las elecciones del 5 de julio, ya que según las encuestas realizadas aparece entre los primeros lugares.

Anuncios

Relacionado