Julio Hazim asegura el programa de Gobierno de Abinader se desarrollará a partir de 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor y veterano de la comunicación, Julio Hazim, aseguró que el programa de Gobierno del presidente Luis Abinader, se va a implementar a partir del 2024.

Hazim recordó que el actual Gobierno inició su gestión con una pandemia y los efectos de esta, cuando se observó a una nación totalmente paralizada y en un encierro.

Sin embargo, consideró que los funcionarios son buenos cuando su gobernante le ofrece lo que necesitan para la ejecución de su gestión al frente de la administración pública.

Las declaraciones de Julio Hazim fueron realizadas durante una entrevista con la comunicadora Julia Muñiz Suberví en el programa “La Saga”, transmitido a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Inicios

Hazim inició en los medios de comunicación realizando publicaciones médicas en una editora, en la que luego tuvo que abandonar y así creó su propio periódico llamado Caña Brava, el cual era enfocado en la política, a partir de ahí lleva laborando 37 años en los medios de comunicación.

Julio no se explica porqué nosotros caemos en los mismos errores, será porque los políticos no aprenden o no estaban nacidos para hacer lo mismo.

Asimismo, dijo que hay muchos políticos que vencen ahora en el 2024 y justamente hemos dicho que cada presidente tiene su encanto, recordando a varios presidente como Nicolás de Ovando que construyó la ciudad; Trujillo llevó al país en el siglo XX; Balaguer creó las diferentes clases sociales.

Al referirse a los últimos presidentes, comentó que “yo no separo a Leonel y Danilo, ellos tienen un problema cardio-vaginal, no se explica a dos personas que tenían el país en la mano y decidieron dividirse.”

El Gobierno le pertenece a los empresarios bajo los 4 poderes que no son fácticos compuestos por los ricos, los americanos, los narcotraficantes y los del juego de azar.

Elecciones

Al referirse a las elecciones que se aproximan mencionó que no importan las encuestas 3 meses antes sino un mes antes de estas, que posiblemente Julio Hazim dice no estar seguro del 53 % pero si del 48 % que podría tener Luis Abinader.

Expresó que la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen una alianza parcial, si hay una segunda vuelta en caso de que haya una segunda vuelta, la gente no le va a preguntar ni a Danilo ni a Leonel, si en caso de que Abel Martínez quede en segunda vuelta, la Fuerza la Pueblo apoyaría a Abel.

“Si tú tienes tres presidentes compitiendo es muy difícil que Abel gane, aunque tiene el partido más grande”, porque para que un candidato gane debe tener tres cosas, un buen candidato, un partido grande y dinero.

Todos los empresarios y comerciantes le dicen al presidente que están en apoyo con él y le facilitan lo que solicitan. Porque esa estrategia de negocios la implementó el expresidente Leonel Fernández con los suplidores.

El presidente Abinader es producto de una alianza con un partido que no ganaba solo y ganó porque el otro lo dividió el PLD.

Domingo Contreras es la persona que nunca ha querido ser presidente y se preparó para ser alcalde, pero no va a ganar; Carolina Mejía ganará aunque el Ayuntamiento no tiene los fondos y ha hecho buena gestión.

Manifestó que posiblemente exista un acuerdo con el expresidente Leonel Fernández, para que el aspirante a senador Omar Fernández se quede con la senaduría del distrito.

Considera que la República Dominicana puede tener una mujer presidiendo el país y que aquí lo único que no se puede quitar es el afán de seguir en la reelección. “El problema es que la sapiencia no te da calificación para presidente”, añadió Julio.

