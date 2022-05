Julio Fuentes comparte los tips para tener un cabello como las famosas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El cuidado del cabello es el secreto del éxito que ha logrado como diseñador de imagen Julio Fuentes, quien hace 30 años nació en el municipio de Libres, Puebla, y a los 23 años llegó a la Ciudad de México para convertirse con perseverancia en el estilista de celebridades que han confiado en su talento.

“Lo más importante es no lavarse el cabello o lavarlo un día sí y un día no y usar agua de tibia a fría, porque así uses el mejor producto del universo, si usas agua caliente es como un arranca grasa; si lavas el cuero cabelludo con agua caliente, el mismo cuero cabelludo reacciona y agrega muchísima más grasa”, compartió en entrevista al explicar el secreto de un cabello bien cuidado.

Tras haber emprendido hace 5 años al abrir su estudio en la Ciudad de México, consideró que es importante elegir un buen cepillo que no reviente el cabello, usar siempre un shampoo hidratante, igual que una mascarilla y a la mejor un bifásico para después del baño y desenredar el cabello.

“Si quieres ser rubia tienes que invertirle mucho dinero”, advirtió el especialista en belleza, quien inició su formación profesional en el Centro Universitario Trozmer de la Ciudad de Puebla.

Tras llegar a la Ciudad de México para seguirse preparando, recibió una oportunidad para formarse en el estilismo en un canal de televisión, sin paga alguna, pero gracias a los resultados de su trabajo le llegaron oportunidades en una revista de moda y en campañas publicitarias de Sears y Elvive.

“Llevo 5 años con mi estudio, empecé en marzo hace 5 años y antes de eso yo trabajaba a domicilio, tenía mis clientas y me fueron recomendando. La primera a la que le pinté el pelo era dueña de un restaurante y le preguntaron, y así fue creciendo, fueron llegando una y otra”, relató sobre su experiencia como emprendedor.

Después de poner su salón, las recomendaciones de boca a boca le permitieron llega a pintarle el pelo o peinar para portadas de revistas a celebridades como las hermanas Samadhi y Claudia Zendejas, Esther Esposito, Michelle Salas, Altair Jarabo, Renata Notni, Ludwika Paleta, Natalia Barulích y Tania Ruiz.

Señaló que, durante la pandemia, su salón logró crecer de una manera muy rápida gracias a las recomendaciones de sus clientas.

“Todo se lo debo a las clientas, porque la recomendación de boca en boca es la mejor, y no es lo mismo que lo veas en Instagram y que se vea bonito a que lo veas en persona, y creo

que lo más importante para mi es cuidar el pelo, esa es mi prioridad y lo que me ha funcionado”, dijo.

El esmero que coloca en el cuidado del cabello es lo que diferencia sus servicios ya que, reconoció, entre sus competidores hay estilistas que son mejores en el tinte, pero lo que le ha funcionado mejor son sus técnicas y la calidad de los productos que maneja para el cuidado del pelo.

“Yo te vendo un trabajo personalizado, cuando llegas a mi salón no ves a 20 personas sentadas, sino que es como un trabajo de calidad que yo me voy a dedicar a la mejor 5 horas, 6 horas, 4 horas, y dar mi 100 por ciento en tu pelo, y así como llegas te lleves un buen sabor de boca y digas wow me quedó increíble”, agregó.

Lo más importante para él, indicó, es cuidar el pelo y que cuando sus clientas laven su pelo éste siga igual de sedoso o mejor que como cuando llegaron con él.

“Es super importante la calidad de los productos que usas, no estoy casado con ninguna marca, ninguna marca me patrocina, siempre estoy probando, no he querido casarme con una marca porque tampoco quiero venderle una ilusión a la clienta que no le funcione, sólo porque trabajo con la marca”, dijo en la charla con EL UNIVERSAL PUEBLA.

“Estoy muy abierto a probar marcas brasileñas, marcas de Estados Unidos, italianas y francesas, pero en cuestión de cuidado de pelo para mi es lo más importante”, añadió.

Sus planes a futuro para este talento mexicano son seguir aprendiendo, crecer como ser humano y prepararse en el extranjero, posiblemente Brasil debido a la admiración que tiene a sus colegas de ese país.

“Admiro mucho a los brasileños por la calidad del pelo, lejos del color lo que me importa es el cuidado del pelo, tanto en el proceso como en el día a día en casa”, explicó.

Para hacer citas, Julio Fuentes confía principalmente en Instagram (@juliofuenteshair), red en la que tiene 16 mil 500 seguidores y donde procura contestar todos los mensajes.

“Todo es perseverancia y preparación. Hace 7 años yo no sabía hacer nada de lo que hago ahora, nunca dejes de aprender, nunca dejes de sorprender a tus clientas, trata de buscar nuevas técnicas, nuevos productos, algo que las sorprenda y te haga diferente a los demás sin perder tu esencia”, narró sobre lo que él considera la clave de su carrera.

