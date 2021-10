Julio Fabian “El Peluche”: La visión influye para la permanecía de las figuras en los medios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La radio en República Dominicana ha cambiado, los jóvenes se han apoderado de ella y junto la tecnología han creado distintos matices que han generado mayor sintonía radioyentes, que no sólo la puede escuchar, sino hasta ver en tiempo real.

El talentoso DJ y Locutor, Julio Fabián, mejor conocido como “El Peluche”, ha sido parte de esa evolución creando un sello único e innovador que lo ha caracterizado dentro del mundo urbano, en su programa “Peluche Radio”, que se transmite por la emisora Mixx 104.5 FM.

“El Peluche”, ha impactado y generado noticias, ya que ha realizado interesantes entrevistas con los exponentes más importantes del género urbano, causando muchas veces conmoción en redes sociales por las declaraciones y controversias que se han convertido en virales.

Sus inicios

Julio Fabián, inició en los medios siendo parte del staff de un programa de radio, con poca experiencia en el área, pero con las ansias de darse a conocer y desenvolverse, llevándolo más tarde a ser parte de la creación de la emisora Mixx 104.5 FM.

Su proyecto, “El Peluche Radio”, ha sido su bebe desde que inicio la referida plataforma, con el cual ha ido evolucionando, posicionándolo como uno de los mejores en el gusto de la gente.

“El proyecto que ha llevado mi nombre al gusto popular y que a la vez me ha servido como universidad, en estos 6 años que hemos trabajo en la plataforma”, expuso Fabián.

“El Peluche Radio Show”, se transmite de lunes a viernes de 6:00 pm a 10:00 pm, con una hora previa de música, en un formato de varias secciones donde realiza entrevistas a exponentes del género e influencers. Además, de dar oportunidades a nuevos talentos.

También, participó en el programa “Magazine 47”, transmitido en el canal Amé 47, dándose la oportunidad por tres años, de desarrollarse en el área de la televisión.

“Me siento agradecido”

Julio Fabian no tiene otra palabra más que “agradecimiento”, tanto al Grupo López, como a los cientos de seguidores nacionales e internacionales que día a día están pendiente a su evolución.

“Yo creo que no tengo otra palabra para responder que agradecido, siento que la virtud más grande de un ser humano es ser agradecido y lo estoy con la gerencia del Grupo López, como también con todo el público que me da seguimiento”, manifestó.

Fabian confesó a El Nuevo Diario, que intentó en sus inicios ser cantante, algo que no le resultó por lo difícil de las oportunidades, pero sí en la radio, resaltando que “hay que ser público primero, y después artista”, para poder tener un mejor criterio de lo que haces.

La radio y las redes sociales

Dentro de la evolución de la radio está la inclusión de las redes sociales, que dará al oyente una forma distinta de percibir y consumir los programas que se transmiten por frecuencia modulada, porque pueden ver en vivo lo que pasa tras los micrófonos y sus protagonistas.

Por eso razón “El Peluche”, ve positivo el engranaje de los medios tradicionales con los digitales, porque con la misma, se sostienen y brinda oportunidades a los nuevos talentos para que se puedan proyectar.

“Todo ha cambiado, ya que todo gira en torno a los medios digitales, por eso es importante el engranaje entre las redes sociales y el medio tradicional, están ahí pero, si no están combinados es como una mesa, que cojea”, agregó.

Persiste en que se debe hacer la transición ya que los cambios que se han generado han sido bruscos en los medios, por eso quien no se sube en el tren está desapareciendo.

La visión es importante

Julio Fabian, manifestó que el trabajo debe ir con una visión que los equipos de trabajos puedan compartir par que las figuras puedan seguir innovando y no quedar en la monotonía, no hacer cosas que puedan no vender, sustentando que “enfocarse es lo más importante para lograr un trabajo que pueda persistir en el tiempo”.

“Muchas veces uno tiene una buena plataforma, un medio, un concepto bueno, está trabajando dentro de un espacio virgen y te da resultados, y de repente te puedes convertir en figura. Pero a los meses desapareces, muchas veces puede ser porque tu equipo no comparte la misma visión”, sostuvo.

Aseveró que toda figura pública, sin importar en que área se maneje, para permanecer, debe mantenerse innovando e ir acorde a los tiempos, y tener una visión clara para que todo pueda fluir al momento de realizar los trabajos.

No es el necesario el sonido, para brillar

Ante las situaciones negativas que se generan con los artistas urbanos, para producir sonido y estar en el ojo público, “El Peluche” no lo ve necesario, ya que según el locutor “resta al crecimiento del artista o la figura”.

Manifestó que hay una batalla campal de los artistas e influencers por mantenerse en el gusto popular, esto lleva a que, si esto no se da, a pesar de que hay muchos talentos, entonces buscan la forma mediante otros medios el poder llamar la atención.

“Esto hasta cierto punto llega a descontrolarse, ya que muchas veces hacemos cosas tan absurdas que sale de lo que realmente debe ser, porque si te dedicas hacer controversia de rivalidad, por ejemplo, para vender una canción se entra en algo totalmente absurdo”, agregó.

Ante estas problemáticas, El Peluche exhorta a los artistas y figuras a tener mejor manejo en las redes y los medios, buscando otras alternativas que le pueda generar un espacio en la palestra pública.

Relacionado