Julio Duquela: “Una victoria importante que nos permite pelear por la clasificación”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Después de seis derrotas seguidas, el dirigente de Leones de Santo Domingo, Julio Duquela, ha guiado a este equipo joven a luchar por un puesto en semifinales, por sí mismos, luego de dos victorias espectaculares.

Una gran noche de Nick Faust con 39 puntos frente a Reales de La Vega el pasado viernes 23 de junio, dos partidos de más de 20 puntos para Kevin Pérez y un tiro mágico de Diego Colón este domingo para enterrar a los Soles de Santo Domingo Este, después de dos tiempos extras en Invivienda, le dan la oportunidad a la manda de renacer y pelear por estar entre los mejores cuatro de la Súper Liga LNB 2023, destaca una nota de prensa enviada este lunes.

Duquela sabe que llegó un buen momento para los vigentes bicampeones nacionales.

“Es una victoria muy importante, porque nos mantiene peleando por la clasificación”, dijo el dirigente de Leones de Santo Domingo, luego de vencer a Soles 114-111 en dos TE.

Ha sido un renacer para un equipo que ha reencontrado su juego el cual los llevó a ser uno de los mejores en la fase regular.

“El equipo ha tomado experiencia en esta fase, ya que con la lesión de Jaison Valdez algunos jugadores han cambiado su rol y poco a poco han ido acoplándose al mismo”, agregó Duquela, quien señaló que han sido afectados por lesiones de otros jugadores, causando un problema diario.

Leones consiguen dos victorias seguidas, empatando con Cañeros en el cuarto lugar, último para la clasificación a semifinales. Estos dos equipos se enfrentarán este lunes y el jueves 29 de junio, día final de la fase de eliminación.

Están en un buen momento, pero no se puede confiar, algo que sabe el entrenador Duquela.

“Debemos siempre enfocarnos en un juego a la vez, el próximo juego es el más importante, no miramos atrás, no miramos adelante, no ponemos excusas, sólo salimos a ganar”, enfatizó el dirigente de la manada.

Próximo rugido

Los Leones de Santo Domingo enfrentarán este lunes a los Cañeros del Este, en el polideportivo Eleoncio Mercedes, en La Romana, a partir de las 7:00 pm.

