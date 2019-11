Julio Cury plantea necesidad de evitar el transfuguismo y de fortalecer el sistema democrático

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jurista aseguró que los partidos políticos no deben permitir que miembros que no acepten los resultados de unas elecciones internas puedan ir de una organización a otra.

Citó que la propia Constitución en el artículo 216 establece a los partidos políticos preservar el sistema democrático.

“Si el que pierde en unas primarias puede entonces renunciar a su partido en el caso de no ser favorecido intentar una candidatura por una convención por un partido que eligió ese método y si tampoco es favorecido pudiera perseguir una candidatura por medio de reservas que hacen los partidos y ahí es que tiene sentido el término candidato.

La parte capital en el artículo 49 para ser precandidato o candidato se requiere no haber sido precandidato en un proceso previo”, aclaró el jurista durante una entrevista en el programa radial El Sol de La Mañana, por 106.5 FM.

Explicó también que “no es una restricción lo que establece la Constitución si no una condición de legitimidad, pero hay una condición al derecho de ser elegible y ya él (Leonel Fernández) ejerció su derecho de ser elegible, ya fue precandidato si la ley se lo hubiera prohibido, entonces si hubiera estado en una condición arbitraria, pero ejerció su derecho lo que no quiere decir que si no fue favorecido no pueda intentarlo en una etapa electoral”, puntualizó.

Afirmó que el objetivo del PLD es evitar el transfuguismo para así fortalecer el sistema de partidos y evitar la doble participación en procesos de elección de candidaturas para un mismo proceso electoral.

