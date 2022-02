Julio Cury dice no hay base legal que permita un fideicomiso público como instrumento jurídico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El abogado, doctor Julio Cury destacó este jueves que no existen los fideicomisos públicos y que no hay una base legal normativa que permita concebirlos como un instrumento jurídico para aprobar al sector privado manejar o desarrollar obras sobre el servicio público.

Precisó que coincide con el expresidente Leonel Fernández cuando dice que: “todos los fideicomisos públicos de esta administración son nulos de pleno derecho”.

Expresó que la Ley 189-11, tal y como Fernández lo indica, lo que hace es concebir y desarrollar el fideicomiso privado para utilizarse en el mercado hipotecario, en especial para las edificaciones de bajo costo y en el 2012 se dicta el reglamento de aplicación.

Precisó que la referida Ley es para regular el fideicomiso privado, el reglamento no puede desde ningún tipo de vista hacer lo propio con respecto a un tipo distinto de fideicomiso y muy particularmente, fideicomiso público, porque no existe en la ley.

Dijo que al parecer se trata tal vez de un esfuerzo un tanto precipitado de la Presidencia de ir sustituyendo un instrumento de contratación pública que ha sido satanizado por la pésima experiencia que se ha tenido con esa modalidad de contratación pública.

Puntualizó que en definitiva está de acuerdo con la consideración de Leonel Fernández, de que no existe una ley que haya contemplado el fideicomiso público y mucho menos que haya concebido cómo se pueden constituir, cómo pueden pervivir y cómo se deben extinguir.

“No se puede apelar a la ley 189-11, porque eso no fue lo que animó al legislador a aprobar esa pieza”, sostuvo.

Asimismo, Julio Cury expresó que no está de acuerdo con el también abogado Cristóbal Rodríguez, de que el fideicomiso público está amparado o asistido en la Ley 47-20 (Alianza Público Privada) con su marco legal.

No estoy de acuerdo, porque sería encajar a empujones la figura del fideicomiso público, en una norma que no fue creada, ni aprobada, ni discutida para eso.

“Hay que tener mucho cuidado al momento de fijar criterios así, tan peregrinos, fíjate que cuando el presidente Luis Abinader en su alocución accede a posponer el conocimiento al contrato de fideicomiso de Punta Catalina, también anuncia que va propiciar la Ley del Fideicomiso Público y eso es porque no existe”, indicó.

Dijo que el expresidente Leonel Fernández tiene razón, todos los fideicomisos que se han sido constituidos en esta administración y son muchos, son nulos de pleno derecho, porque se han hecho sin una base normativa.

Informó que un fideicomiso puede ser invalidado, ya que su inicio emana de un acto administrativo (ley 107-13), y hay una presunción de validez de los actos administrativos y se puede hacer ante el Tribunal Superior Administrativo basado en que no tiene un marco legal,

Indicó que siempre se ha criticado la creación de fideicomisos públicos en el ambiente jurídico, porque han sido constituidos sin un sustento normativo y puso como ejemplo el fideicomiso de Pedernales (Bahía de las Águilas), aún no aprobado, porque se puede enajenar un bien que ha costado tanto reincorporar al patrimonio público.

Julio Cury expresó durante una entrevista con Gregory Caimares en el programa La Hora 22, que en el país no hay un aporte del capital privado para hacer de Punta Catalina una mejor planta.

Punta Catalina no necesita un fideicomiso

Resaltó que hasta ahora el Estado ha podido administrar bien a Punta Catalina, generando un 30% de la energía del país y señaló no entender la necesidad de crear un contrato de fideicomiso público para que esta planta sea administrada.

Expresó que más bien parece un modismo y es por eso que el ex presidente Leonel insiste en criticar la tendencia de este gobierno de fideicomisarlo todo.

Qué capacidad qué probada tienen miembros comité técnico de Punta Catalina

El jurista manifestó que también se debe preguntar, qué capacidad probada tienen los miembros del comité técnico de Punta Catalina que se ha conformado mediante un decreto, entonces, nadie puede dar fe de que ellos están en mejor capacidad que el Estado, de administrar esta planta.

“Yo considero que no es necesario ponerla en manos de un instrumento jurídico como la fiduciaria pública o la concesión”, dijo.

Destacó que la precipitación del Estado no ha sido buena consejera, porque la idea de que la aprobación por parte del Congreso Nacional le da viso de legalidad a la constitución de ese fideicomiso “estamos más que perdidos, porque lo cierto es que no existe una legislación que justifique los fideicomisos públicos,

Estimó que lo que se ha hecho antes sigue afectado de nulidad, porque se habría hecho en ausencia de una base normativa para justificar su constitución.

Puntualizó que los diputados y senadores deben dejar de ser sello pretintado del poder ejecutivo.

“Ya que no son capaces de hacer absolutamente nada, son papel carbón del poder ejecutivo, donde muchos dicen que no leyeron el contrato de Punta Catalina y no fue sometido a vista pública”, puntualizó.

