Julio César Valentín: “El fideicomiso por sí mismo no es nada de pecaminoso”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito del debate que ha surgido en el país sobre la aplicación del fideicomiso, el expresidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, señaló que esta herramienta jurídica por sí misma no es nada pecaminosa cuando se implementa sin traumas y se revisan experiencias de otros países.

Valentín considera que el Estado debe tener la suficiente fortaleza para arbitrar la economía, no para limitarla, pero sí para ser capaz de permitir que los más poderosos no afecten la posibilidad de que se promuevan políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables.

“Somos partidario de cualquier iniciativa que pueda, por ejemplo, posibilitar que Pedernales y las riquezas de esas zonas, sin alterar el medioambiente, pueda desarrollarse, generar bienestar y que no siga la migración hacia Santo Domingo y el Distrito Nacional”, apuntó.

El exsenador también entiende que es necesario revisar otras experiencias sobre fideicomiso como la chilena y la mexicana, donde ha habido serios traumas en su implementación que han sido perniciosos para el Estado

“No estoy diciendo que estoy en contra, sin embargo, hay que revisar una serie de temas como: cuidar que no se puedan enajenar patrimonios públicos en el fideicomiso sin la participación de los órganos estatales, como el Congreso y el Ejecutivo, que constitucionalmente están facultados; que no se alteren los principios de la transparencias, del acceso a la información pública, de las normas nacionales e internacionales de contratación pública que protejan el patrimonio estatal”, señaló.

Dijo que en su caso, cuando el PLD votó por una ley de fideicomiso, se creó un comité técnico y estando presentes Danilo Medina, Temístocles Montás, los titulares de secretarías y parte de los diputados que defendieron la pieza que se aprobó, él debatió al respecto y dejó establecidas sus observaciones.

Estas precisiones las hizo Valentín al ser entrevistado en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., los sábados a las 9:00 de la noche por Entelevisión, donde añadió que entiende que el comité técnico debe tener la capacidad de determinar quién entra y quién no al fideicomiso.

La visión de Valentín es que en el fideicomiso el sector privado no puede tener la parte mayoritaria, sino que la misma sea mixta y sugiere un cambio en la ley actual que establezca que cualquier proceso de enajenación no debe ser una decisión de tres o cinco personas.

Además, sugirió que, en caso de constituirse el comité técnico, no se diga que el Estado tendrá ´al menos´ dos de los cinco integrantes: “Yo sugiero que la ley diga que el Estado no tendrá menos de tres integrantes, es decir, siempre voy a defender una participación protagónica, no que ahogue al sector privado que es el que genera riquezas, pero sí que ese Estado tenga una lógica de defensa del patrimonio público que resguarde la transparencia y los objetivos de desarrollo nacional.

Los motivos por los que salió del PLD

El exsenador Julio César Valentín compartió que su salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se debió a varios factores, entre ellos la falta de inclusión, el sectarismo, algunas actitudes intolerantes e insultantes, lo que empezó a generar desaliento.

Explicó que en fue en ese contexto que decidió partir y que, aunque algunas personas quisieron decir que no cumplía con sus responsabilidades, es extraño que alguien que parte, con él se vayan 10 alcaldes, un grupo de concejales, casi todos los presidentes municipales y un porcentaje significativo de presidentes de comités Central.

“Cada día vienen personas a sumarse a la plataforma política progresista que estamos construyendo, que se denomina Justicia Social”, precisó.

Valentín manifestó que pese a su salida, valora que gran parte de los sueños de Juan Bosch se cumplieron a través del PLD, pero que, lamentablemente, el hiperpersonalismo, egocentrismo, intolerancia y sectarismo, lo hicieron salir del partido morado.

Señaló que en la organización política en la que militó por tantos años, todo estaba lejos de construir compañerismo, ya que cada quien estaba buscando sus intereses personales, aspectos que afirmó, los discutió a lo interno del PLD.

Expresó que “los partidos no pueden perder su identidad y el PLD la ha ido erosionándola de forma tal, que incluso la posición dominante que se impuso en las internas, que no es solo del candidato sino de los actores influyentes que participaron para favorecerlo y afectar el equilibrio de un proceso interno que era una consulta interna”.

“No nos sentíamos cómodos con esa erosión en el PLD”, reiteró el exmiembro del Comité Político del PLD.

Justicia Social luchará por la igualdad

Sobre la plataforma Justicia Social, Julio César Valentín señaló que será un partido político de naturaleza socialdemócrata, de izquierda democrática e internacionalista como lo fue el PLD en principio, que propugnará por la igualdad, solidaridad, por la preservación del medioambiente y por un Estado fuerte que logre recaudar para distribuir equitativamente.

Expresó que Justicia Social será una organización ecologista y que se identifica con el modelo de los gobiernos de Lula y de Petro, a quien incluso quisieron descalificarlo por su historia de luchador social.

Considera que en el sistema político debe retomarse la formación política y entiende que lo que ocurre no es que haya una crisis de liderazgo, sino una crisis de identidad en los partidos, así como una inconsistencia entre las declaraciones de principios y la práctica.

Reveló que varias organizaciones le llamaron tras su salida del PLD, pero que su objetivo es conformar una organización política y ya él y su equipo de trabajo están en el proceso de recolección de firmas, que han avanzado en más de un 65 %, para conformar el partido Justicia Social.

