Julio César Urías se sigue perfilando como el as de Dodgers para octubre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- En el 2020, los Dodgers acudieron al mexicano Julio César Urías para que lanzara en un rol tanto en el bullpen como la rotación durante la postemporada. El zurdo fue abridor para dos partidos en octubre, pero también fue empleado como relevista. La estrategia resultó siendo un éxito, que fue evidente con Urías en la lomita para conseguir el último out para sellar el título de la Serie Mundial contra los Rays.

La campaña pasada, posiblemente generando algo de controversia, los Dodgers intentaron algo similar. Pese a ser el único serpentinero con 20 victorias en las Mayores en el 2021, Los Ángeles empleó a un opener antes de Urías en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Gigantes. En el Juego 2 de la Serie de Campeonato, Urías fungió como relevista para las últimas entradas, pero en esta ocasión no hubo buenos resultados.

Tras conceder una carrera en siete dominantes capítulos de la victoria de los Dodgers por 10-3 — su novena consecutiva — sobre los Mellizos el martes, parece más evidente que el rol de Urías en octubre sería de simplemente echarse la rotación al hombro como el as del equipo.

“Pienso que simplemente hubo un momento en que él quería ser visto como el líder”, señaló el capataz de los Dodgers, Dave Roberts. “Julio es uno de esos muchachos y ya lo sabíamos, pero creo que para él era importante demostrárselo a todos, y lo ha hecho con consistencia. Ahora el equipo ha estado favorecido por eso”.

Por primera vez en su carrera, el club de Los Ángeles podría acudir a Urías como su principal arma. Todavía está por verse cuándo regresará Walker Buehler, quien apenas está en la etapa de ligeros lanzamientos en su rehabilitación. Incluso cuando vuelva a la acción, Buehler no tendría un gran volumen de trabajo. Además, la espalda de Clayton Kershaw ha vuelto a sufrir contratiempos.

Tony Gonsolin ha superado por mucho su marca personal de innings y se ha visto algo vulnerable en la segunda mitad de la campaña. Tyler Anderson se perfila mejor como el que pueda sustituir a Urías en el rol de relevista/abridor que los Dodgers buscan emplear en los playoffs. Todo deja como la principal alternativa a Urías, quien no ha dado motivos para pensar que no esté listo para el momento.

Urías ha sido el abridor más consistente de los azules esta temporada. El sinaloense encabeza al equipo en entradas lanzadas con 122.3. Después de comenzar la campaña con foja de 3-6, Urías se ha apuntado la victoria en sus últimas nueve decisiones.

Desde la pausa del Juego de Estrellas, Urías ha elevado su juego a otro nivel. En sus últimas cinco aperturas, lleva marca de 5-0 con efectividad de 1.09. También ha lanzado al menos seis episodios en cada una de dichas presentaciones. Urías ha tirado siete entradas en dos de sus últimas tres salidas. En la temporada, lleva promedio de carreras limpias de 2.49, la séptima mejor en las Mayores.

“Se trata del enfoque. He mantenido el enfoque”, explicó Urías. “He llegado lejos en los partidos y creo que me he ganado la confianza del manager. He tratado de aprovechar la oportunidad, y eso fue lo que hice en este juego”.

Ahora, una de las interrogantes que los Dodgers deben aclarar en los siguientes dos meses es: ¿Quién será el abridor del Juego 1 en una serie de esta postemporada?

Urías está presentando buenos argumentos.

“Lo único que tiene que demostrar en un terreno de Grandes Ligas ahora es que puede ser el líder”, agregó Roberts. “Cuando sus tres pitcheos están en gran forma, es la mejor alternativa, por encima de cualquiera. No cabe dudas. Si hablamos del arsenal, son pocos los que serían mejor”.

Relacionado