Julio Cedeño conquista tres medallas de plata clasificatorio pesas

Colombianos Mosquera y Álvarez dominan a placer con tres oros cada uno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El dominicano Julio Cedeño quedó subcampeón absoluto de la categoría 73 kilogramos del clasificatorio de pesas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023 que se celebra en el Pabellón Halterofilia del Parque del Este.

Cedeño quedó segundo en el arranque, con una alzada de 140 kilos, así como en el envión, con 170 kilogramos, y en total sumó 310 kilos.

“Vengo de una lesión seria de tobillo que todavía no he superado totalmente, y creí que no podía hacer un gran trabajo. Pero las cosas salieron bien con este logro”, dijo Cedeño.

El título de monarca absoluto quedó en manos del colombiano Luis Mosquera, subcampeón olímpico en Tokio 2020. Mosquera tuvo una alzada de 152 kilos en el arranque, 182 en el envión, para un total de 334 kilos.

“Salgo a competir duro por mi país, mis sueños y mi familia. Le meto corazón a cada competencia para ser ejemplo a la niñez y a la juventud”, aseguró Mosquera, quien reveló que viene de una lesión grado cuatro del aductor que lo sacó un año de competencia y ahora se está incorporando.

El hondureño Jorge Hernández conquistó el bronce en envión, con 166 kilos, y en total, con 294 kilogramos. El otro bronce lo ganó en el envión Endy Rivas, de Venezuela, con una alzada de 122 kilos.

El también dominicano Francisco Tonton, en los 67 kilos, obtuvo una medalla de bronce en el arranque al completar una alzada de 123 kilos. En el envión logró 147 kilos y en total tuvo 270.

El cubano Arley Calderón resultó el campeón absoluto de la prueba con dos preseas de oro y una de plata. Calderón obtuvo el segundo lugar en arranque, con 126, primer puesto en envión, con 164 kilogramos, al igual que en total, con 290 kilos.

El segundo puesto general fue para Orlando Vásquez, de Nicaragua, quien conquistó el metal dorado en arranque, con 127 kilos, plata en envión, con 159 kilos, así como en total, con 286 kilos.

Las otras dos preseas de bronce quedaron en manos de Fabián Márquez, de Venezuela, con 152 kilos en el envión y 272 kilogramos en el total, tras alzar 120 kilos en el arranque.

La también dominicana Nathalia Novas quedó fuera del pódium en la prueba de 59 kilos femeninos. Novas tuvo 89 kilos en arranque y 109 en el envión, para un total de 198 kilos.

La colombiana Yenny Álvarez, campeona mundial de la especialidad, se quedó con los tres oros tras levantar 100 kilos en el arranque, 120 en el envión, y acumuló un total de 220 kilos.

“No me sorprende la victoria, para eso entreno. Las marcas registradas era justo lo buscaba en este campeonato”, dijo Álvarez, quien no salió en el tercer intento en el envión para no exponerse a una posible lesión.

El segundo puesto fue para la también colombiana Concepción Úsuga, quien obtuvo plata en arranque, con 95 kilos, e igual resultado en el total con 210 kilos. La otra presea de plata fue para la venezolana Anyelin Venegas, quien tuvo una alzada de 118 kilos en el envión. Génesis Rodríguez, de Venezuela, se colgó los tres metales de bronce tras facturar 93 kilos en el arranque, 116 en el envión y 209 kilos en total.

Jornada de este jueves

La tercera fecha del Clasificatorio de Pesas tendrá cuatro categorías, donde tres dominicanos subirán a la plataforma.

Desde las 12:30 de la tarde estará en acción Paola Reyes, en menos 64 kilos, así como Ray Reyes, en los 81 kilos masculinos, a las 3:00 de la tarde, mientras que a las 5:00 de la tarde verá acción Franchesca Matías. La jornada concluirá con la prueba de los 89 kilos masculinos.

Relacionado