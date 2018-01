Julio Borbón agradece al Licey y a jugadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El destacado jugador de los Tigres del Licey Julio Borbón agradeció al equipo por confiar en él, luego de la situación que vivió al quedar sin trabajo en el béisbol de Grandes Ligas.

“Fue una batalla mentalmente. En un momento me pregunté si no tenía más nada que dar en el béisbol. Ese único momento fue el año pasado. Pero, ese pensamiento encontró suficientes respuestas y me afirmó lo que queda de Julio Borbón”, manifestó el toletero.

Una llamada a Junior Novoa, gerente general de los Tigres a mediado de julio, le ayudó a ser nuevamente contratado para competir por un puesto en la pelota Dominicana.

El jugador de 31 años, pasó por una situación en la que le había nacido su primera hija y al mismo tiempo sentir el desasosiego que genera la falta de un empleo estable en el negocio.

“Tú eres el que sabe el día que no juega más. El rendimiento te lo deja saber. Aún sentía que podía dar más y estoy aquí”, apuntó Borbón, cuya última aparición en la gran carpa fue en el 2016 con los Orioles de Baltimore.

Luego de más de 10 años militando en los circuitos minoritarios y en Grandes Ligas, alistó sus maletas, tomó un avión, y fue a parar a México, para jugar con el equipo de Acereros.

“Es una situación un poco difícil. Vienes de jugar por más de diez temporadas en Estados Unidos. El clima es caliente desde el principio. La Liga mexicana es bien exigente”, expresó.

“No tuve otra opción que ingresar al béisbol mexicano. Entendía que tenía mucha pelota por dar. No sólo demostrarme a mí mismo, sino a muchas personas que no lo entendían”, señaló el nacido en una comunidad de Starkville, Mississippi.

Tres aspectos básicos cita Borbón para estar en donde está: trabajo, disciplina y experiencia, al tiempo de agradecer también a los peloteros Bernie Castro, Luís Polonia y Pablo Ozuna, entre otros.

Por Santo García

