Julietta Rodríguez sobre “Jupía”: Conectar con esas raíces taínas para mí fue emocionante, interesante

Por: Roberto Carlos Féliz.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz y productora dominicana Julietta Rodríguez, estrena este próximo 27 de octubre “Jupía”, película que produce junto a Leticia Tonos, en la que además tiene uno de los roles principales.

Rodríguez es también codirectora del filme junto a José Gómez de Vargas, y coprotagonista junto a David Maler. Al elenco se suman las actuaciones estelares de Karina Noble, Maggy Liranzo, entre otros.

Comentó que Jupía es un proyecto con varios años en desarrollo ‘‘a Leticia le surgió la idea de hacer esta película en 2017; antes habíamos trabajado juntas en La Hija Natural, por lo que me mostró sus ideas y juntas le dimos forma a este proyecto’’.

Rodríguez recalcó que es finalmente en 2019 que inician de manera oficial la filmación, luego de conseguir todo el financiamiento.

‘‘La filmamos en los meses de noviembre y diciembre de 2019 y ahí mismo llegó la pandemia. Terminamos la filmación de los planos que necesitábamos para concluir la película en 2020 y 2021, la pandemia ralentizó el proceso’’, explicó.

La actriz agregó que, ‘‘Decidimos estrenar en este mes de octubre por el tema de que es Halloween y la película es de terror y suspenso, ambos géneros son poco explorados en el país, y tanto a mí como a Leticia nos gusta lo nuevo, lo novedoso. Nunca habíamos hecho nada como suspenso o fantasía, por lo que lo vimos como un reto’’.

También afirmó que lo que le pareció más interesante y le conmovió de este proyecto es que están explorando la mitología taína, la historia de nuestros ancestros taínos.

‘‘Creo que es algo muy poco explorado, por no decir inexplorado, y es algo que nos pertenece especialmente a nosotros, a los países del Caribe. Conectar con esas raíces taínas para mí fue emocionante, interesante; me conmovió bastante conocer mucho de todo lo que tiene que ver con la cultura taína. Jupía fue para mí una forma de conexión con esa cultura’’, agregó.

Aunque cree que ha madurado mucho como profesional, considera que esta película la llevó a otros niveles, y resalta que contó con un crew excelente que le brindó su apoyo en cada etapa, por lo que ‘‘no tiene quejas’’.

Las locaciones fueron casi en su totalidad en San Cristóbal, y una pequeña parte en Santo Domingo Este.

Argumento

Jupía es la historia de Thomás, un detective que pierde a su esposa e hija, y en el proceso de tratar de encontrarlas termina en un asilo de ancianos, en las afueras de la ciudad, en donde se enfrenta a Atabey (personaje interpretado por Julietta), este tiene que enfrentar situaciones místicas y extrañas, y enfrentar también una maldición taína que tiene lugar en el geriátrico.

La Jupía en esta historia es una deidad taína que es invocada por un behique o chamán, para tratar de recuperar a un ser querido que ya murió. Esta deidad tiene la intención del behique que la invoque, si este tiene intenciones negativas, así se comportará la deidad; y si, por el contrario, las intenciones son positivas, ese será el comportamiento de la deidad.

Su carrera

‘‘Estoy produciendo en Puerto Rico, en paralelo con República Dominicana. Actualmente tengo un documental que está nominado a los Emmy, dirigido por Ari Maniel Cruz, y coproducido por este, Paco López y yo’’, añadió.

Expresó que está trabajando, también con Ari Maniel Cruz, produciendo los videos intro de los conciertos de Bad Bunny.

‘‘Para 2023 tengo un proyecto como actriz del cual no puedo hablar todavía pero que me tiene muy emocionada. En cuanto a la dirección, Jupía me abrió la puerta para dirigir y entiendo que lo seguiré haciendo también para este 2023-2024’’ manifestó.

