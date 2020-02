¿Juliana regresa sin Henry Medrano?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de superar un cáncer de mama por tercera vez, la cantante Juliana anunció su regreso a los escenarios con una foto en un estudio de grabación, donde llama la atención la ausencia del nombre de Henry Medrano, productor musical y director de orquesta que diseñó la estrategia de su lanzamiento como artista.

La cantante Juliana, quien se inició en la industria musical el año 2005 de la mano del maestro Medrano, conectó fácilmente en el gusto popular gracias a su talento y a un panorama en el que eran escasas las propuestas femeninas.

Otra de las estrategias para lograr la pegada de Juliana fue aprovechar la similitud de su nombre del merenguero Julián, generando controversias al iniciar en un mismo género y tener colores musicales muy similares a los del hombre de la orquesta “Oro Duro”.

“De vuelta al estudio! Ansiosa y llena de adrenalina! A crear, a fluir… a lograr fusiones, mezclas, diferentes colores y géneros musicales. Poco a poco me iré reintegrando… estoy en búsqueda de canciones, arreglos y #mamboteo. Are you ready?”, posteó la Reina del Mambo en Instagram.

La unión Medrano-Juliana rindió en poco tiempo grandes resultados, logrando éxitos como “Estúpido”, “Mujeres beban”, “Todos me miran”, “Pobre perro”, “Rabia”, “Ya te olvidé”, “Hoy voy a beber”, “La isla bonita”, “Corazón de goma”, entre otros discos.

¿Qué pasaría entre Juliana y Henry?

A partir de ahora no sabemos si terminaron los acuerdos musicales y comerciales entre el pianista y la cantante, lo que usted puede percibir es que según sus publicaciones en redes sociales, ambos estarían trabajando de manera separada.

Finalmente, la cantante de música popular actualmente cuenta con más de 550 mil seguidores en su cuenta de Instagram, un número que se considera importante para cualquier figura pública.

