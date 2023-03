Julián Serulle dice violencia y delincuencia no desaparecerán hasta que Gobierno solucione economía del país

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El abogado y dirigente político, Julián Serulle, afirmó este martes que hasta que el país no cuente con políticas económicas que garanticen una vida digna a los dominicanos, los hechos de violencia y delictivos no desaparecerán.

El jurista resaltó que la falta de sustento económico para cubrir las necesidades básicas como son; alimentación, vivienda, salud y otros, es el principal ente que afecta los hogares de la población.

“Esas son causales que generan violencia, la no respuesta a esas causales, si no tenemos un plan de nación hacia los pobres, hacia los trabajadores, hacia los campesinos, hacia el chiripero, al que no tiene nombre ni apellido, al descamisado”, apuntó.

Puso de ejemplo el hecho de cuando un padre se ve en la obligación de llega al hogar con las manos vacías y que la esposa pregunte por el dinero que corresponde a los gastos de la casa, lo que en ese momento preguntó “¿Cómo va haber ahí una reacción que no sea de violencia?

Serulle, señaló también que, las carencias y dificultades empujan a los adolescentes a lanzarse a las calles y unirse a acciones ilegales.

Además, expresó que hay acciones que deben ser prioridad para el gobierno como la existencia de hogares para ancianos y la continuidad de estancias infantiles, ya que éstas construyen de una forma muy notoria la estabilidad de las familias.

Al conversar sobre la Policía Nacional, manifestó que en el país hay leyes que deben de aplicarse y sugirió “Decirle a una comisión de sociólogos, psicólogos, especialistas en materia de seguridad, para ver quién en la PN se puede quedar y quién no se puede quedar, y puedan hacer un nuevo cuerpo policial de seguridad con una generación bella que hay en nuestro país, para formal esta fuerza militar”.

El abogado pronunció que, la uniformada debe tener conciencia de lo que significa ser humano y poseer reciprocidad para ser solidario con los ciudadanos.

“Como ayudar a pasar a la viejita, al viejito en la calle, como cuidar al niño, como darle respuesta a una mujer que está pariendo y ya no puede llegar, el policía está ahí, el policía no solo es para usar un arma de fuego ni una macana, es un ente de dignidad, que está por encima del denominador común en la medida que lo concienticemos y lo preparemos” concluyó puntualizando.

Relacionado