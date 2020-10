(VIDEO) Julián Gil afirma que Marjorie de Sousa lo utilizó para concebir a su hijo Matías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El actor de telenovela Julián Gil afirmó que su expareja sentimental, la también actriz Marjorie de Sousa, lo utilizó con el fin de concebir a su hijo Matías.

En una cruda entrevista que cedió Gil para el programa televisivo “El Gordo y la Flaca”, el actor aseguró que fue usado por Marjorie como “semental” para poder tener un hijo.

“Esto esta pensado antes del nacimiento de Matías. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero si ella quería tener a Matías para ella sola me lo hubiese dicho o hubiese buscado otro tipo de sistema para ser mamá. Esto fue un caso completamente fabricado, hoy entiendo muchas cosas”, afirmó.

El actor también aprovechó para comentar sobre la perdida de la patria potestad de su hijo, expresando que desde el principio hubo “mañas”.

“Todo fue desde el día 1 plan con maña. Hoy perdí los derechos. Yo no he podido llevar a Matías a mi casa, al parque, mi familia no lo conoce, entonces, ¿de que valen los derechos?”, cuestionó al tiempo que agregaba que De Sousa podrá quitarle a su hijo el apellido, pero “no mi sangre”.

Gil concluyó acotando que seguirá pagando el 20% de todas sus ganancias, a pesar de que no tiene ninguna potestad legal sobre su hijo, algo que consideró injusto.