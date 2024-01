Julia Roberts revela la razón de nunca lucir desnuda en una película

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL . – Probablemente, el singular talento de la icónica Julia Roberts en la pantalla grande puede haber ocasionado que muchos olviden que la actriz nunca hizo alguna escena de desnudo a lo largo de sus más de 50 películas en su carrera actoral.

La estrella de Mujer Bonita nunca lo necesitó, y en una entrevista para la portada de British Vogue, Roberts dejó en claro su firme decisión de no tomar papeles que impliquen aparecer sin ropa.

A la actriz de 56 años siempre le ha gustado mantener un perfil ‘G-Rated’, es decir, apto para todas las edades. Y su compromiso es imperturbable. Al ser consultada sobre si siente “algún sentimiento de responsabilidad hacia otras mujeres” al elegir guiones, reveló al entrevistador Richard Curtis que su enfoque radica en lo que se abstiene de hacer.

“No es por criticar las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o no ser vulnerable físicamente es una decisión que tomo para mí misma”, afirmó.“Pero en efecto, estoy eligiendo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo”.

La singular firmeza de la protagonista de Comer, Rezar, Amar podría sorprender a muchos, ya que se sabe que la mayor parte de las actrices accede a participar en este tipo de escenas en algún punto de su carrera. Por ello, Roberts asoció parte de su postura sobre el feminismo a su prima lejana, la reconocida Gloria Steinem, periodista e ícono del feminismo en Estados Unidos.