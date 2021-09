Juicio Odebrecht reinicia este lunes con discurso de clausura Tommy Galán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juicio de fondo del caso Odebrecht continúa este lunes con el discurso de clausura del ex presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Tommy Alberto Galán Grullón, del Partido de la liberación Dominicana (PLD).

Galán Grullón pide su absolución porque de acuerdo a sus relatos, el Ministerio Público no ha podido demostrar que fue sobornado por la empresa constructora brasileña para la adjudicación de contratos.

El Ministerio Público lo acusa de enriquecimiento ilícito , soborno, lavado de activos y cohecho. Durante el proceso en estos 4 años, el ex legislador ha mostrado ante los tribunales pruebas testimoniales, documentales, análisis de confrontación indicando que comenzó a trabajar desde muy joven.

“Como examinar de fraude certificado, no logro entender como un evento aislado que sucedió en un solo periodo de cinco meses, se pretende categorizar como un indicador de lavado de dinero y querer extrapolar como una práctica recurrente cuando no lo es”, expreso en su defensa, durante sus conclusiones en la primera fase del proceso.

En su réplica, el Ministerio Publico sostiene que el lavado de activos se imputa como un delito autónomo, y que los imputados son autores del ilícito de lavado de activos provenientes de las infracciones grave o delito predicado del desfalco.

“Sigo siendo reiterativo, yo no he realizado jamás pagos indebidos, tampoco los he presenciado, no dispongo de evidencias”, dijo el exlegislador.

Relacionado