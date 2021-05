Juicio Odebrecht inicia este jueves con testigos de Ángel Rondón Rijo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta del Primer Tribunal Colegiado fijo para este jueves la continuación del juicio de fondo del caso soborno Odebrecht, para escuchar de manera presencial y telemática los primeros diez testigos del imputado Ángel Rondón Rijo, iniciando con el abogado Bolívar Bello Belliard, ingeniero Pedro Delgado Malagón, Fausto Gómez Solís, ex senadores Amílcar Romero y Francis Vargas, entre otros.

La jueza Gisel Méndez, informó al termino de la audiencia que “finalizada la presentación de las pruebas documentales y audiovisuales propuestas procede suspender este juicio para el jueves, informando que han sido citados por vía telemática y acto de alguacil los diez primeros testigos conforme a su orden”.

El tribunal ha dispuesto que sean de diez en diez, explicó la defensa técnica de Rondón, doctora Emery Rodríguez para los próximos días del juicio de fondo que corresponde audiencia, dijo.

Los testigos comenzaran a comparecer ante el tribunal luego de concluida este martes la incorporación de las pruebas documentales por parte de la defensa de Rondón, a las cuales dijo “El Ministerio Público no hizo reparos a estas pruebas, ya que las mismas son legales y que tienen la suficiencia para destruir esa acusación”.

¿Quiénes son los primeros testigos de Rondón?

Entre los testigos a descargo del imputado Ángel Rondón figura el abogado Ramon Bolívar Bello Belliard, ingeniero Pedro Delgado Malagón, Luis Placeres Peña , Frank Matos.

Además los ex senadores Vicente Castillo, Amílcar Romero, Feliz Vásquez Cesar Augusto Matos , Francis Vargas, actual senador por Pedernales, Dionis Sánchez; el nuevo secretario general del PLD, Charlie Mariotti Tapia, Ramiro Espino, José Hazim Frapier. Ex diputados Ramon Dilepcio Núñez, Fausto Solís, Marino Collante, ex alcaldes Alfredo Martínez y Rene Polanco.

También, exdiputado Jorge Frías, José Santana, Aquiles Guzmán, Juan Carlos Quiñones, Máximo Castro Silverio. Vocero bloque Diputados del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC; Olmedo Caba Romero.

Las fotos presidenciales de Rondón

El video presentado en la pantalla “plasma’” del tribunal se mostraron fotos del imputado Ángel Rondón Rijo con los ex presidentes Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Jacobo Majluta Azar, José Francisco Pena Gómez, fallecidos’; Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina; Federico Antún Batle, presidente Partido Reformista Social Cristiano y su vocero, Ramon Rogelio Genao, y personalidades del sector empresarial.

Este martes, informó la defensa de Rondón, presentó 200 pruebas documentales y un audiovisual que relata los 46 años de vida financiera y empresarial, entre ese material presentaron los cincos contratos suscritos por Ángel Rondón Rijo y sus empresas con Odebrecht a partir del año 2001: acuerdo de representación con la empresa Arma, S.A., contrato de consultoría suscrito con Ángel Rondón; contrato de consultoría suscrito con Lashan Corp; contrato de consultoría suscrito con Consultores y Contratistas Conamia y acuerdo de prestación de servicios con el Consorcio Odebrecht y Andrade Gutiérrez.

Así como estratos de documentos, legajos completos de documentos que evidencia la relación comercial establecida por LDP con Ángel Rondón.