Juicio fondo Odebrecht continúa con presentación 262 y seis testigos de imputado Andrés Bautista García

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará este lunes con el juicio de fondo Odebrecht, correspondiente esta semana la presentación de los testigos a descargo del ex presidente del Senado, Andrés Bautista García.

262 pruebas documentales y seis testigos presenciales ofrecerá al tribunal la defensa técnica de Bautista García, doctor Carlos Salcedo. Entre los testigos figuran los ex presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez y Cristina Lizardo.

Aunque los ex presidentes del Congreso Nacional, fueron notificados, no se sabe si presentaran juramento ante la presidenta del tribunal, Gisel Méndez. Extraoficialmente, se informo a END que por razones de salud, el ex secretario general del PLD, y ex presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, daría su testimonio vía telematica, es decir mediante videos.

Así como el ex Ministro de Agricultura, Osmar Concepción Benítez; Boreli Grullón Castro, Carlos Rafael Porrelo Reynoso.

Este listado incluye 15 ex senadores, uno en funciones Milcíades Franjul; y los ex presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez y Cristina Lizardo Mezquita ,ambos testigos a descargo del ex presidente del Senado, hoy imputado, Andrés Bautista García.

Durante el mes de mayo los imputados Ángel Rondón Rijo, y ex ministro de Obras Públicas, ingeniero Víctor Días Rúa, presentaron sus testigos a descargos, así como la lectura de incorporación de pruebas documentales.

Luego corresponderá el turno a presentar sus testigos a descargo, el ex senador Tommy Alberto Galán, en ellos: Richard de La Cruz. Ex senador Heinz Vieluz, Mirla Doris Vargas, Rosa Elena Guzmán Amador, Iricaury Abreu, Sergio Jacinto Diaz Rodríguez, Omar Alejo Rodríguez Izquierdo, Andrés Guerrero.

Relacionado