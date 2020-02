Juguetes del Destino: ¿El Coronavirus Diezmará Población del Mundo?

-Todavía no está claro si el vector es natural o producto de guerra virológica

Hace muchos años, en los inicios de la década de 1961, cuando la guerra fría entre Oriente y Occidente estaba al rojo vivo, pululaban los rumores de que los Estados Unidos estaban construyendo una bomba que dejaría intactos los edificios y en cambio morirían de diarrea los seres humanos donde fuera lanzada; era curioso el hecho de quienes se hacían eco de esas noticias pensaban que el poderío de los norteamericanos era invencible y la falacia de que esa potencia era el paradigma de la libertad, infalible (no se equivoca o falla), omnipotente (todo lo puede) y omnisciente (todo lo sabe), como Dios en las creencias religiosas. La realidad es que si así fuera, en el conato de invasión de Bahía Cochinos en Cuba los resultados no hubiesen sido como fueron.

Fue La Guerra Fría, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, el caldo de cultivo para que en Cuba se produjera una revolución socialista. En medio de gobiernos de corte autoritario, con inversiones extranjeras -especialmente de miembros de la organización criminal internacional conocida como La Mafia- en construcciones, algunas industrias y en la promoción del turismo en las playas cubanas, luchas sindicales y estudiantiles, los jóvenes del Movimiento 26 de Julio quisieron cambiar la historia de Cuba y así lo hicieron. Curiosamente, quien resultó ser máximo líder de ese movimiento (Fidel Castro) nació en el año 1926, pero cuando todavía ese grupo (no partido) no tenía su nombre, decide asaltar el segundo cuartel más importante de Cuba un 26 de Julio de 1953, el cuartel Moncada.

Ese grupo de Jóvenes no estaba pensando en construir el socialismo cuando asaltó el cuartel Moncada, aunque algunos de ellos estuvieran formados en las ideas marxistas. Ahora bien, todos o la mayoría de los que se decidieron a cambiar la historia de Cuba creían en la construcción de una patria más digna para los cubanos. Para los años en que la Revolución Cubana triunfa la llamada Guerra Fría estaba al rojo vivo, al parecer en ese contexto se hablaba de armas que formarían parte de lo que se ha llamado guerra bacteriológica.

Hoy tal vez se deba hablar más de guerra virológica, más que de guerra bacteriológica, porque los virus han resultados más difíciles de controlar que las bacterias, aunque ambos son serios problemas o amenazas para población mundial. Además, los virus y las bacterias son una amenaza para las otras especies, tanto las animales como las vegetales, muchas de estas sirven de fuentes nutricionales a los seres humanos. Quizás los virus sean más difíciles de controlar que las bacterias, porque estas son células y tal vez pueden extinguirse más fácil, pero los virus lo que hacen es alterar el patrón genético de las células, según los biólogos y los médicos.

Ahora bien, según Leonardo Wild en su obra: Ecología al Rojo Vivo, la mayoría de las enfermedades importantes que padecemos los seres humanos se deben a la domesticación de los animales. El primer animal en ser domesticado fue el perro hace 14,000 años (Isaac Asimov), aunque otros dicen que fue mucho antes; el segundo fue la cabra hace 12,000 años en Turquía, para fines alimenticios. En las ubres laceradas de las ovejas y de las vacas se encontró el bacilo de koch, agente trasmisor de la tuberculosis humana, pero esta enfermedad ha sido controlada y casi llegó a ser erradicada; también las vacas puede trasmitir enfermedades como la fiebre aftosa a los humanos. El caballo trasmite el ántrax, las aves de granjas hoy día puede trasmitir la gripe aviar.

Se sospecha que un animal llamado pangolín, aparentemente de un tamaño diminuto, parece que no es ninguno de los dos mamíferos no placentarios que aún nos quedan en Australia, ya que a uno de ellos es el ornitorrinco pero el otro no tenemos memorizado el nombre, puede ser el responsable del coronavirus que ha hecho mutaciones y que es una amenaza para la población mundial. El pangolín vive en el viejo mundo y al parecer se le captura y se comercializa con él. Se ha dicho que vive en estado salvaje, pero también que se ha exportado de unos países a otros y que consumen la carne de el en algunos países del Viejo Mundo. En el caso de que se exporte, ya constituye una domesticación.

No hay seguridad de que con el consumo de la carne de este animal se haya pasado la enfermedad a los humanos, pero es una hipótesis que no ha sido comprobada, pero tampoco se puede decir que no es así. Es decir, aparentemente una hipótesis nula tampoco todavía puede descartar hasta el momento a la hipótesis que afirme o plantee en su enunciado que el consumo de carne de ese animal es la etiología del coronavirus en los humanos.

Ahora bien, nadie puede tampoco estar seguro de que no sea una guerra virológica provoca por problemas de hegemonía en los mercados. El país más afectado por la enfermedad es el más poblado del mundo, el que según la tendencia reciente podría haberse convertido en un futuro no muy lejano en la primera potencia mundial; los países que tienen vínculos muy fuertes con China o cercanos geográficamente están entre los más afectados son: Japón, Corea del Sur e Italia.

La enfermedad amenaza con ser un pandemia, aunque se habla poco en Estados Unidos hay 60 casos de infectados, ya en Brasil apareció el primer caso, al regresar de Italia un ciudadano brasileño.

La enfermedad es, aparentemente, poco letal, pero es letal y en China van acercándose a 3,000 los muertos. Por otra parte, el contagio de la enfermedad trasciende las barreras o valladares de las clases o capas sociales. En China el médico que descubrió el virus, aparentemente se contagió de la enfermedad y murió, a no ser que lo mataran por su descubrimiento, lo que no es tan raro en el mundo de las ciencias, esto es, que aquel que por serendipia o no descubra algo muera como consecuencia de los riesgos de ese descubrimiento o bien alguien que investigue aunque no descubra nada, muera.

Pasó con el mosquito trasmisor de la fiebre amarilla, cuyo descubridor fue el cubano Carlos Finlay, pero hubo investigadores que aunque no aislaron el mosquito murieron en el experimento, en la física y la química pasó con uno de los esposos Curie. Un Vice-presidenta de Irán -Masumeh Ebtekar- se anuncia que se infectó, al igual que el Vice-ministro de salud de Irán Iraj Harirchi se contagió, ese país en fecha reciente ha tenido serios problemas en el orden geopolítico con los Estados Unidos. La enfermedad trasciende la extracción social de las personas y trasciende también vertiginosamente las fronteras entre los diferentes países.

De no tener en su etiología un vector natural espontáneo, de ser una consecuencia de una guerra virológica, motivada o fundamentada en la geopolítica por intereses económicos y comerciales, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Se trata de que la élite política y económica mundial quiere reducir la población mundial para mantener grandes privilegios a una parte muy reducida de la población, como planteara Susan George en el Informe Lugano hace aproximadamente 20 años? Esperemos a ver el comportamiento de la enfermedad y cuál será nuestro hado.

Por Francisco Rafael Guzmán Fernández

