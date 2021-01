Jugar tenis aumenta un 47% la expectativa de vida, asegura estudio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INGLATERRA.- El nadar, los deportes de raqueta y los aeróbicos estarían relacionados con menores riesgos de muerte de cualquier causa, males del corazón y paros cardíacos, sugiere una reciente investigación publicada en línea en el British Journal of Sports Medicine. Los investigadores de la universidad de OXFORD, en Inglaterra concluyeron, después de largos estudios , que el tennis es el deporte más útil para la salud humana. Según los científicos británicos, jugar tennis regularmente reduce el riesgo de muerte prematura en personas mayores en hasta 47%, mientras que, por ejemplo la natacion alcanza hasta el 28% y montar en bicicleta 15%”. Se analizó en total a 80.306 adultos con un promedio de edad de 52 años. En cada encuesta, se preguntó a los participantes sobre qué tipo de actividad física habían hecho estos en las 4 semanas previas y si esta les había hecho jadear y sudar.

Las actividades físicas incluyeron tareas domésticas, jardinería, reparaciones técnicas caseras; y las seis formas más populares de deportes o ejercicio practicadas: ciclismo, natación, aeróbicos/gimnasia, correr, fútbol/rugby y badminton/tenis/squash. Durante el tiempo que duró la investigación, 8.790 personas incluidas en la muestra murieron, de ellos 1.909 debido a problemas cardiacos.

Luego de analizar los resultados y tomar nota de los factores potencialmente influyentes, los resultados fueron los siguientes: en comparación con los encuestados que dijeron que no habían hecho ningún deporte, el riesgo de muerte por cualquier razón fue 47% menor para aquellos que jugaron los citados deportes de raquetas, 28% menor para nadadores, 27% menor para los adeptos a los aeróbicos y gimnasia, y 15% menor para ciclistas.

No hubo diferencias entre quienes no hacían deporte y quienes jugaban fútbol o corrían. En lo que se refiere al riesgo de muerte por enfermedades cardiacas y/o paros, se reveló que jugar deportes de raqueta estaba asociado a un 56% de riesgo más bajo de padecer los referidos males, un 41% menos de riesgo para quienes nadaban y un 36% menor para quienes hacían aeróbicos, comparando estas cifras con aquellos que no participaron en los mencionados deportes.