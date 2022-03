Jugando a la desmemoria

MI PALESTRA

Muchos afirman hace años que los dominicanos no tenemos memoria , que no agradecemos favores ni guardamos rencor, hay políticos y ex funcionarios, incluso al mas alto nivel, ex presidente, que siguen su apuesta a la desmemoria.

Se creen que pueden volver al poder después del peor latrocinio de estado en los cercanos comicios del 24,otros buscan seguir los pasos a Báez y Balaguer y juran que de nuevo, a pesar de sus tres malos ejercicios del poder, van a ganar y quizás tratar de empatar sino superar a las dos figuras antes mencionadas.

Hay una realidad, el pueblo dominicano está harto del mesianismo de gente que se hicieron con el poder para hacerse ellos y los suyos, el país aspira un ejercicio del poder diáfano, sin corrupción, sin hermanos ni cuñados, ni comité político, ni compañeros del partido, al servicio del país y sus necesidades, ese Presidente es sin duda Luis Abinader, apostemos que así será.

GERMÁN MARTÍNEZ

