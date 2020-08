Jugadores que no podrán despedirse del Clásico Mundial de Béisbol 2023

Major League Baseball decidió mover la fecha del Clásico Mundial de Béisbol del 2021 al 2023. El anuncio llego oficialmente en medio de esta temporada de 60 juegos abreviada por COVID-19.

El único torneo internacional que incluye jugadores de Grandes Ligas. Cada cuatro años desde 2009, estaba originalmente programado para el próximo 9 al 23 de marzo, durante los entrenamientos de primavera.

Los clasificatorios del torneo estaban a punto de comenzar en Tucson, Arizona, cuando el béisbol se detuvo el 12 de marzo debido al coronavirus. Los 12 equipos que se habían reunido en dos grupos fueron enviados de regreso por todo el mundo, incluido el equipo de Francia.

En lo que concierne a República Dominicana ha sido el único país que ha ganado de forma invicta este evento, de 14 años, en el 2013. Desde el 2006 solo Japón ha ganado dos veces (2006,2009), Dominicana (2013) y Estados Unidos se llevó la última edición (2017).

La quinta edición nos hará esperar hasta el 2023 con expectativas altas de quien estaría o no disponible para jugar, y es que hay un grupo de jugadores que por su edad y tiempo de actividad en Grandes Ligas podría no estar en el panorama, y no tendrán la oportunidad de despedirse de la selección dominicana de beisbol.

Albert Pujols

A pesar de que antes del anuncio formal de la posposición del Clásico en el 2021, el astro dominicano de los Angels habría dicho que sería parte del equipo en ese entonces, cuando tendría 41 años, y siendo su temporada de despedida en la gran carpa, el último año de contrato con los Angelinos, tenía mucho sentido despedirse también de la fanaticada en el escenario del Clásico.

La nueva fecha del evento nos quita la posibilidad de poder ver usar la camiseta Dominicana por última vez a uno de los mejores peloteros de todos los tiempos, aunque dejó abierta la posibilidad de participar como coach.

Pujols, que juega en la inicial, una posición para la que aparece como favorito para repetir en el evento continental Carlos Santana, además de Miguel Ángel Sanó para el 2023.

Nelson Cruz

Si el clásico hubiera permanecido para el 2021, ya tendríamos a nuestro designado de lujo y ese es Nelson Cruz. Está en su último año de contrato con los Mellizos, el veterano de 40 abriles no ha dicho nada de su futuro en MLB, si se irá a la agencia libre o tomará la decisión de retirarse, viendo como Cruz ha encaminado su carrera en los últimos años en rendimiento y preparación física, podríamos pensar que quizás puede seguir dos temporadas más en las mayores, pero pone difícil el panorama de su participación en el evento de 2023 donde tendría ya 43 años.

Fernando Rodney

El icono del “Plátano Power y la Flecha”, Fernando Rodney, es otro del que posiblemente ya vimos su última participación con el equipo tricolor, con 43 años, el veterano dominicano en la actualidad no está activo en MLB y la última temporada de campeón con los Nacionales de Washington nos dice que busca poco que lograr en su carrera.

Robinson Canó

El Capitán y MVP del 2013 aun estará bajo contrato con los Mets , donde devengará 24 millones de dólares en su última temporada. Canó se ha crecido en este evento sin lugar a dudas, en el 2013 el segunda base dominicano hizo todo, de ambos lados del cuadro, ofensiva y defensiva para que su país por fin se coronara.

Bateó para .469 con 15 imparables, cuatro dobletes, par de jonrones y seis carreras impulsadas en 32 turnos de ocho partidos. A la defensa hizo los lances suficientes cuando más se necesitaba y se convirtió en el líder motivacional de los campeones.

Lo que todo dominicano espera es que en el 2023 el Clásico sea el escenario perfecto para su retiro del evento por todo lo alto, el adiós del capitán que tendría 40 años, siempre y cuando la salud este de su lado.

Algunos jugadores que podrían estar en la curva del descenso, sobre todo por la edad, son: Edwin Encarnación, 40 años; Wellington Castillo, 37 y Carlos Santana, 38.

República Dominicana también puede alardear de lo prometedor que luce una selección para el 2023, por ser una fuente inagotable de talento joven y de mucho nivel en el béisbol. Nombres como Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Víctor Robles, Eloy Jiménez, Willy Adames, Ramón Laureano, Vladimir Guerrero Jr., y entre los lanzadores: Luis Castillo, Frankie Montás, Freddy Peralta y Sandy Alcántara, nos habla de que el futuro será brillante también en el 2023.