Jugadores que han cambiado su dorsal en homenaje a Kobe Bryant

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La pérdida de Kobe Bryant todavía es un agujero de dimensiones abisales, insalvables, que tardará mucho tiempo en llegar a un amago de cicatrizar. Probablemente no lo haga de manera plena nunca, pues para muchos seguirá siendo el héroe que se fue demasiado pronto y del cual nos perdimos su faceta como mentor y creador en otras áreas, que tanto había empezado a prometer.

El nombre de la leyenda de los Lakers será texto sagrado en la Liga para siempre. Y por ello los homenajes no dejan de sucederse, y seguirá siendo así durante los próximos meses. Una de esas procesiones de honor y respeto llegó por parte del propio gremio de jugadores, que de manera totalmente espontánea empezaron a anunciar decisiones individuales de cambiar de número en homenaje a uno de sus grandes ídolos, Kobe Bryant.

De esa manera, Spencer Dinwiddie, base de los Brooklyn Nets, abrió la veda y le siguieron una respetable representación de jugadores de ambas conferencias. Soldados rasos que acostumbraban a llevar el dorsal número ‘8’ o el ’24’ hasta ahora y que en agradecimiento al legado de Bryant, lo han dejado libre en sus respectivos equipos. Por él y por todo lo que su obra implicó en sus vidas.

Así, en este post, que iremos actualizando conforme se confirmen más cambios, recogemos a todos los jugadores que han liberado sus números en homenaje al gran Kobe Bryant.

Spencer Dinwiddie

El base de los Nets fue el primero en mover ficha en esta dirección. Dinwiddie portaba hasta ahora el ‘8’ pero ya no lo hará más, llevando a partir de ahora el ’26’, como pudo adelantar el periodista Shams Charania (The Athletic).

Como un chico que creció en los 90 (tiene 26 años), Kobe era más que un ídolo para Dinwiddie. “Él (Kobe) lo era todo para muchos niños y yo era uno de ellos. Os digo lo mucho que significaba para todo el mundo en donde yo crecí y también significaba tanto por decirme que yo para él era un All-Star y cosas como esa. Y sabiendo eso, no necesito que me elijan (para el All-Star) nunca, porque yo era un All-Star para él; no es que solo fuera como de mi familia, es que él era el hombre”, pudo declarar Spencer Dinwiddie recientemente y recogió NBA.com.

Ross

El siguiente que se unió a la lista fue Terrence Ross, escolta de los Orlando Magic. En su caso esta temporada había empezado a lucir el número ‘8’, que no dudó en volver a cambiar por el ’31’ tras producirse el fatal desenlace de Kobe Bryant.

La lista completa de jugadores que en los últimos días han cambiado sus dorsales en honor de Kobe es la siguiente:

Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets): del ‘8’ al ’26’.

Terrence Ross (Orlando Magic): del ‘8’ al ’31’.

Markieff Morris (Detroit Pistons): del ‘8’ al ’88’.

Mason Plumlee (Denver Nuggets): del ’24’ al ‘7’.

Jahlil Okafor (New Orleans Pelicans): del ‘8’ al ‘9’.

Mo Harkless (Los Angeles Clippers): del ‘8’ al ’11’.

Quinn Cook (Los Angeles Lakers): del ‘2’ al ’28’. El caso de Cook es especial, pues cambió su número al ’28’ por implicar este la suma entre el ’24’ (de Kobe) y el ‘4’ de su hija Gianna-Maria, también fallecida en el accidente de helicóptero. Además, Cook aseguró que su padre, fallecido hace algunos años, era el mayor fan de Bryant en la Tierra. Por ello, el base de los Lakers mamó desde niño el legado de Kobe en L.A.

Alec Burks (Golden State Warriors): del ‘8’ al ’20’.

Zhaire Smith (Philadelphia 76ers): del ‘8’ al ‘5’.

Emmanuel Mudiay (Utah Jazz): del ‘8’ al ’15’.

Miye Oni (Utah Jazz): del ’24’ al ’81’.

No es habitual que la NBA dé el visto bueno a un cambio de dorsal en mitad de una temporada, sin embargo el contexto actual obligó a abrir un poco el embudo censor de la Liga, y todas las solicitudes están siendo aprobadas al instante. No podía ser menos.

Más con el ‘8’ o ’24’

Otros jugadores como Zach LaVine, que defiende el ‘8’ en los Chicago Bulls, defendieron que para él es un auténtico honor y su manera de homenajear a Kobe Bryant seguir llevando el distintivo que el de los Lakers portó durante su primera etapa profesional.

Cada uno a su manera, pero todo el mundo rendirá pleitesía eterna a una de las mentalidades más arrolladoras de la historia del deporte y uno de los mejores jugadores de siempre.

