Jugadores NBA provocan suspensión partidos de playoffs en protesta por asesinato en Wisconsin

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El compromiso de los jugadores de la NBA con la igualdad racial se manifestó de manera contundente este miércoles, cuando la liga tuvo que suspender su jornada de partidos en los playoffs, debido a que los conjuntos participantes se negaron a salir a juego en protesta por el asesinato el pasado domingo del ciudadano afroamericano Jacob Blake, quien recibió varios disparos por parte de la policía en la localidad de Kenosha, estado de Wisconsin.

La jornada de este miércoles enfrentaría al Milwaukee Bucks y el Orlando Magic, a los Houston Rockets ante los Oklahoma City Thunder y a Los Ángeles Lakers frente a los Portland Trail Blazers.

La protesta inició con la negativa a salir a cancha por parte de los jugadores de los Bucks, quienes se quedaron en la banca y luego los del Magic se sumaron abandonando la cancha, según reportes del portal www.12up.com.

A esto le siguió la que en menos de una hora después de conocerse que los Bucks no salieron a jugar este miércoles en la postemporada, los Rockets y el Thunder decidieron que no iban a realizar el duelo previsto para segunda hora entre los dos equipos, confirmó The Athletic.

Iniciativa que fue respaldada más tarde por los Lakers y los Blazers, dando una muestra nunca antes vista de respaldo a una manifestación social.

La NBA ha estado muy involucrada en el reclamo social que se ha desarrollado durante todo el año en Estados Unidos, a causa de la desigualdad racial y la discriminación, dando su muestra más grande a través de la decisión de los jugadores este miércoles.