Jugadores NBA lamentan no haber sido escuchados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Algunos jugadores de la NBA, en condición anónima, estarían disgustados con el hechos de que nadie les hubiera preguntado si deseaban retomar la temporada 2019-20.

Como pudo saber el periodista Chris B. Haynes (Yahoo!), un “importante número” de ellos se encuentra decepcionado por no haber podido votar sobre la vuelta al trabajo.

Esta información llega una semana después de que el sindicato de jugadores (National Basketball Player Association) aprobase el formato de vuelta con 22 equipos. El comité ejecutivo del NBPA aceptó ese camino junto con representantes de los distintos equipos.

Esa decisión no ha dejado satisfecho a todo el mundo. Al parecer, algunos jugadores no estarían de acuerdo con el regreso y se habrían resistido a mostrar su opinión debido al interés de las grandes estrellas de la NBA para regresar en cuanto fuera posible y seguro.

El disgusto llegaría también por no haber escuchado la voz de todos los jugadores antes de anunciar el regreso, de acuerdo a fuentes de Yahoo Sports.

Protestas Floyd

Además, debido a las protestas recientes tras el asesinato de George Floyd, algunos jugadores tampoco se encontrarían cómodos con reanudar la marcha sin más para aliviar la economía de la NBA. Menos siendo que la Liga está compuesta en su gran mayoría por jugadores afroamericanos.

“¿Qué mensaje estamos mandando si aceptamos esto en este momento? ¿Estamos ahí fuera en marchas y protestando y dejamos a nuestras familias en estos tiempos tan aterradores para reunirnos en un lugar donde los propietarios no se meterían? ¿Qué sentido tiene eso? Será como ir al revés”, podía argumentar un jugador anónimo, de raza negra, a Yahoo!.

Esta postura por parte de algunos jugadores no significa que la NBA vaya a dar marcha atrás. Pero sí que algunos protagonistas no están conformes con regresar y con que no se haya tenido en cuenta su voz para aprobar soluciones.

Anuncios

Relacionado