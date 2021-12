Jugadores mundialistas y campeones de Copa Libertadores accionaron en la temporada 2021 de la LDF

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Liga Dominicana de Fútbol sigue demostrando que temporada tras temporada evoluciona desde todo aspecto. Con siete temporadas como liga profesional, cada año fue creciendo en diversos frentes que permite que hoy sea referencia en toda la región del Caribe y convertirse en una competición emergente, cada vez más atractiva, para el mercado sudamericano.

Durante la campaña 2021 jugadores con destacadas trayectorias en Argentina, Brasil, Colombia y algunas ligas de Centroamérica vieron acción en la LDF.

El campeón de la temporada 2021, Cibao FC gozó del gran rendimiento en toda la temporada de los argentinos Iván Pérez (ex Independiente, Aldosivi, Banfield), Lihué Prichoda (ex Racing Club, Banfield), Claudio “Chiqui” Pérez (ex Boca Juniors, Belgrano, Puebla), de los colombianos Yoni Angulo (ex Cali, Sport Boys, Tauro FC) y Julio César Murillo (ex América de Cali, Quindío).

Edipo Rodríguez, volvió al país tras su paso en el 2016 con San Cristóbal, el hispano dominicano estuvo toda la temporada con los naranjas, en la final de vuelta fue importante para el recambió de su escuadra que logró el cetro en la prórroga. Edipo jugó en la Segunda División B de España, Segunda División y un partido de Copa del Rey.

En tanto, en la segunda fase del certamen arribó el paraguayo Roque Guachiré, con larga experiencia en su país y competiciones internacionales como Copa Libertadores y Sudamericana.

El onceno subcampeón de la temporada, Atlético Vega Real, también tuvo en Jarol Herrera un destacado jugador que desde la primera jornada hasta el partido por el campeonato fue importante. Herrera tuvo etapas en Deportivo Calí en Colombia, Monagas SC, Aragua FC en Venezuela.

El goleador de los veganos, el argentino Mauro Gómez, fue pieza clave para llevarlos a la final, el ariete gaucho tiene dilatada trayectoria en equipos de los torneos federales de su nación.

En el Club Atlético Pantoja; jugaron Alexis Ossa con pasos por equipos tradicionales en Colombia como Independiente de Medellín y Bucaramanga y por supuesto el jugador y goleador del año Juan David Díaz quien se formó en las filiales del Boyacá Chicó jugó en el fútbol de Panamá.

Delfines fue robusto en sus contrataciones en el inicio del certamen, futbolistas de la talla de Alejandro “Lobo” Guerra, campeón de Copa Libertadores de América con Nacional de Medellín, campeón del balompié brasileño con Palmeiras y multicampeón en Venezuela con Caracas FC.

Los cetáceos además vistieron de sus colores al colombiano a Carlos Carbonero, quien vistió los colores de su país en el Mundial de Brasil 2014 y fue campeón con River Plate de Argentina. Además del hispano-dominicano Carlos Heredia, con pasos por España e Inglaterra, quien hizo su debut en el fútbol quisqueyano.

Aricheell Hernández, fue una de las bujías del OyM a lo largo de la campaña, el volante alternó su participación con las convocatorias que tuvo con la selección nacional de Cuba.

