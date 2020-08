Jugadores de RD encabezan ranking de Estrellas Jóvenes en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El gran aporte que están realizando los peloteros jóvenes la al temporada de Grandes Ligas, ha llevado a Las Mayores, el portal oficial en español de MLB, ha realizar una selección de los mejores jugadores menores de 25 años y El Nuevo Diario, te muestra el resultado de este selección.

¿Recuerdan el lema de, “Dejen jugar a los muchachos”? Bueno, los muchachos están jugando. Y es un béisbol imperdible.

MLB tiene una enorme cantidad de talento joven que ha resultado en varias superestrellas en ambas ligas. Se están apoderando del juego ahora mismo.

Bienvenidos a los Power Rankings de Estrellas Jóvenes.

Un panel de expertos de MLB.com votó para elegir a los mejores 10 estelares jóvenes del juego ahora mismo—jugadores que aún no llegan a su temporada con 25 años de edad. Hicimos el ranking basándose en los resultados de esas votaciones, con la mayor cantidad de puntos para los votos al primer lugar y la menor cantidad para un voto al décimo.

Estos muchachos tienen el talento, las estadísticas y ese factor intangible que tanto atrae. Entonces, la pregunta fue la siguiente: Ahora mismo, ¿quién es la estrella joven más relevante?

A continuación, los Power Rankings de Estrellas Jóvenes:

1) Fernando Tatis Jr., SS, Padres, (21 años)

Tatis podría ser el jugador más divertido de ver, y punto. El dominicano es eléctrico. Encabeza la Liga Nacional en jonrones con ocho y lleva slugging de .684, además de estar empatado en el primer lugar de Grandes Ligas con cinco bases robadas. Además de ser nombrado Jugador de la Semana el lunes, Tatis es el primer jugador en la historia de las Mayores con 30 cuadrangulares y 20 estafas en los primeros 100 juegos de su carrera. Podría convertirse en apenas el tercero en encabezar su liga en jonrones en su campaña con 21 años.

Tatis hace de cada partido de los Padres un “toque de queda”.

2) Juan José Soto, LF, Nacionales (21 años)

¿Qué no puede hacer Soto? A sus 19 años, el dominicano fue una sensación como novato. A sus 20, ayudó a los Nacionales a ganar su primera Serie Mundial, dando múltiples batazos claves en la postemporada. Ahora, a los 21, parece que va a ser uno de los mejores jugadores de MLB por muchos años. Esta semana, Soto nos dio otra prueba de ello con dos tablazos de más de 460 pies contra los Mets—incluyendo un estacazo al último piso del jardín derecho en el Citi Field, algo jamás visto en dicho estadio.

3) Luis Robert, CF, Medias Blancas (23 años)

Robert llegó como un terremoto. El cubano acaba de cumplir los 23 años de edad, lleva apenas tres semanas en Grandes Ligas y ya se ha convertido en toda una sensación. El jardinero de las cinco herramientas del béisbol conectó su primer hit en el primer partido de Chicago en el 2020 y fue de 115.8 millas por hora. Se trata del primer imparable en una carrera más dura desde que Statcast empezó a medir esos elementos a partir del 2015. Ha dado un par de jonrones. Tiene una velocidad élite y está segundo en la Liga Americana con cuatro bases robadas.

Con la forma en que Robert cubre terreno en el jardín central, además de sus proezas ofensivas, no es una sorpresa que su compañero en los Medias Blancas, el dominicano Eloy Jiménez, califique al cubano como el próximo Mike Trout.

4) Ronald Acuña Jr., RF, Bravos (22 años)

Acuña tiene las herramientas para desafiar a Trout por el título de mejor jugador de Grandes Ligas. El venezolano y Soto podrían disputar dicho título por mucho tiempo. Después de ser Novato del Año en el 2018 y tener un 2019 de 41 jonrones y 37 bases robadas, Acuña empezaba a encenderse en el 2020—dio tres cuadrangulares en un doble-juego de 14 entradas el domingo. Pero ahora se encuentra fuera de acción debido a unos dolores en una muñeca. Pero el jardinero estará de vuelta y mejor que nunca.

5) Dustin May, LD, Dodgers (22 años)

El derecho novato de los Dodgers tiene un material eléctrico: Una recta de dos costuras que puede llegar a las 100 millas por hora con gran movimiento, una curva con rotación élite y una recta cortada para fulminar a los bateadores. May pasó de no ser incluido en el roster del Día Inaugural a ser nombrado abridor para dicha jornada, debido a una lesión de Clayton Kershaw. Ahora, en cuatro aperturas, May lleva efectividad de 2.75 y 17 ponches. Puede ser una pesadilla enfrentarse a él…sólo pregúntenle a Manny Machado.

6) Kyle Lewis, CF, Marineros (24 años)

Luego de volarse la cerca en sus primeros tres partidos de Grandes Ligas en el 2019, Lewis ha seguido arrasando en el 2020. El novato de los Marineros llegó al viernes en el cuarto lugar de la Liga Americana con promedio de .338 y ha empalmado cuatro cuadrangulares.

7) Bo Bichette, SS, Azulejos (22 años)

Bichette, uno de tres hijos de ex ligamayoristas en el roster de Toronto, ha estado a la altura de las expectativas. De hecho, ha opacada al dominicano Vladimir Guerrero Jr. con su desempeño en el terreno de juego. Bichette llegó al viernes en el segundo lugar de la Liga Americana con promedio de .352 y suma cuatro jonrones, cuatro bases robadas y un OPS de 1.034. Bichette no ha dejado de rendir al bate desde que llegó a Grandes Ligas el año pasado. Su actuación el miércoles, jornada en la se fue de 5-5, se embasó seis veces, bateó de cuadrangular y se robó dos veces, fue histórica; Bichette fue el primer campocorto en la Era Moderna con semejante línea.

8) Cody Bellinger, CF, Dodgers (24 años)

Es cierto que Bellinger está en un bache ahora mismo. Pero estamos hablando del JMV reinante de la Liga Nacional y aún es temprano en la temporada. Bellinger ha conectado apenas dos jonrones, pero es una superestrella en Los Ángeles y podría encenderse en cualquier momento. ¿Recuerdan que el año pasado duró un mes y medio bateando .400?.

9) Chris Paddack, LD, Padres (24 años)

Aquí tenemos otro gran motivo para ver a los Padres, además de Tatis. En su mejor momento, Paddack es un lanzador dominante y tiene el porte de un as. El diestro, quien se encuentra en su segunda temporada de Grandes Ligas, tuvo promedio de carreras limpias de 3.18 y 21 ponches en sus primeras cuatro aperturas de la temporada 2020, incluyendo el Día Inaugural.

10) Jesús Luzardo, LZ, Atléticos (24 años)

El prospecto más cotizado de Oakland tiene un material abrumador, incluyendo una recta de 99 millas por hora y un slider venenoso. Esperamos mucho tiempo para ver a Luzardo sumarse a la rotación de los Atléticos. Ahora el peruano-venezolano tiene promedio de carreras limpias de 1.69 y 10 ponches en sus primeras dos salidas de la temporada. Incluyendo sus presentaciones como relevista, tiene efectividad de 2.60 y 17 ponches este año.

Otros que recibieron votos

Jack Flaherty, LD, Cardenales (24 años)

Eloy Jiménez, LF, Medias Blancas (23 años)

Gleyber Torres, SS, Yankees (23 años)

Rafael Devers, 3B, Medias Rojas (23 años)

Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos (21 años)

Andrés Giménez, SS, Mets (21 años)

Mike Soroka, LD, Bravos (22 años)

Justus Sheffield, LHP, Marineros (24 años)

Trent Grisham, CF, Padres (23 años)

James Karinchak, LD, Indios (24 años)

Keston Hiura, 2B, Cerveceros (23 años)

Nate Pearson, LD, Azulejos (23 años)

Julio César Urías, LZ, Dodgers (23 años)

Ozzie Albies, 2B, Bravos (23 años)

Zac Gallen, LD, D-backs (24 años)