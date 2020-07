Jugadores de los Nacionales reciben anillos de Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON — Los peloteros de los Nacionales de Washington recibieron sus anillos de Serie Mundial el jueves de una manera no tradicional debido a la pandemia del coronavirus.

Una nota de MLB.com dice que en lugar de aceptarlos en una ceremonia formal en de un estadio atestado antes del primer juego de la temporada en casa, los jugadores abrieron cajas envueltas intricadamente que fueron colocadas dentro de sus casilleros durante el campamento de verano del club.

“Pongámoslos de esa manera: Definitivamente valió la pena la espera”, dijo el capataz de los Nacionales, Dave Martínez, de ascendencia puertorriqueña. “Esperamos mucho para ponerlos estos anillos en los dedos. Y lo veo y se trata del trabajo que hicimos para lograrlo, la manera en que los jugadores lo hicieron. Significa mucho para mí. Significa mucho para mi familia. Estoy orgulloso de tener esta cosa puesta hoy”.

El diseño de los anillos de Washington fue revelado el 24 de mayo, el aniversario del día en que el equipo comenzó a dar un giro luego de empezar con marca de 19-31.

