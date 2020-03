VÍDEO: Jugadoras de la selección nacional de voleibol femenino siguen “varadas” en Perú

View this post on Instagram

La jugadora de la selección nacional de voleibol, Lisvel Eve Mejía (La China), hizo un llamado a las autoridades dominicanas para que vayan en auxilio por ella y sus compañeras Erasma Moreno y Natalia Martínez, quienes están varadas en Perú. La tripleta criolla refuerzan en ese país para el equipo de voleibol San Martín de Porres. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord