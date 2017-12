Jugador Jean Segura se reúne con director de la PN tras denunciar maltratado por agentes del DICAN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Santo Domingo.-El pelotero Jean Segura, de los Marinero de Seattle quien denunció el jueves a través de su cuenta de Instagram que una camioneta con varios agentes de la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican), lo detuvieron a punta de fusiles, le maltrataron, le sustrajeron sus pertenencias y le chocaron su vehículo, se reunió con el director general de la Policía Nacional este viernes.

En el encuentro, el grandes ligas y Ney Aldrin Bautista aclararon lo sucedido el día de ayer, según informó la Policía en su cuenta de Twitter.

El director general del cuerpo castrense solicitó una reunión este viernes con el pelotero, ante el escándalo que produjo la denuncia del atleta en las redes sociales, y designó al Inspector General para que profundice la situación con la estrella de grandes ligas.



“El Dican me para con fusiles, me dan golpe, me tiran al piso, me quitan mis pertenencias, y me chocan mi vehículo como que somos delincuentes. Hoy es a mi mañana será a otro pelotero que lo que le hacen es bien a nuestro país”, decía el mensaje que publicó el pelotero en su cuenta oficial, que posteriormente fue eliminado.

“Soy un padre de dos niños y una esposa, y si esos oficiales me dan un tiro se quedaba así. Después dicen porque nos marchamos de nuestro país. Se entraron a mi jeepeta y me lo dejaron vuelto un disparate”, continuó diciendo en el mensaje.

Relacionado