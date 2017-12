El jugador Jean Segura denuncia fue agredido por agentes del Dican

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Santo Domingo, República Dominicana. – El jugador de los Marineros de Seattle Jean Segura, denunció este jueves que fue objeto de agresión física por parte de agentes de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (DICAN).

“El Dican me detienen con fusiles me dan golpes, me tiran al piso, me quitan mis pertenencias, me chocan mi vehículo como que somos unos delincuentes”, declaró el campo corto de los Marineros de Seattle a través de su cuenta en Instragram @elmambodesegura.

El jugador de los Marineros agregó que los agentes del orden público entraron a su yipeta y se la dejaron vuelta un disparate.

