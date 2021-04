Juezas rechazan incorporar prueba que el Ministerio Público asegura “se perdió”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La audiencia que se sigue este lunes por el caso Odebrecht ha estado repleta de acusaciones del Ministerio Público sobre la entrega o no de una prueba que no existe en el Tribunal.

Las tres juezas que conocen el caso, a unanimidad, decidieron excluir esta referida prueba por entender que el Tribunal nunca las recibió, pero la barra del Ministerio Público se ha mostrado insistente en decir que la entrega de la evidencia sí se efectuó, por lo que atribuyen a “que se perdió o se extrapapeló” en la secretaría del Tribunal.

Esta discutida evidencia es una declaración que establece las transferencias de dinero desde Brasil hasta República Dominicana provenientes de empresas offshore relacionadas con la constructora multinacional.

Los primeros en disparar contra la incorporación de la prueba fueron los abogados del imputado y exsenador Andrés Bautista, en voz del defensor Jorge López, quienes afirmaron que los demás imputados no tienen conocimiento de la evidencia por lo que lanzaron todos los argumentos necesarios para que la prueba no sea tomada en cuenta por las juezas.

Según López, los documentos que pretendía incorporar el Ministerio Público “son distintos a los conocidos por la defensas”, por lo que reiteró su pedimento para que sean excluidos, como lo determinaron las juezas.

Asimismo, el jurista favoreció la decisión de las tres juezas al decir que la secretaría del Tribunal constató que las pruebas no existen en la audiencia.

“Las pruebas que documentales que no están en el Tribunal no pueden ser de conocimiento de los imputados porque no existen”, concluyó López en unos argumentos a los que se adhirieron las demás defensas de los encartados.

Sin embargo, aunque las juezas tomaron su decisión de excluir esta evidencia del juicio, el Ministerio Público se mostró intranquilo y recurrió a un recurso de oposición a la decisión por entender que la prueba fue depositada y cotejada correctamente en el año 2018.

Por esto, la barra del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Mirna Ortiz, acusó a la secretaría del Tribunal de extraviar la prueba y agregó que los procuradores “no pueden ser policías de las pruebas para resguardar” todas las evidencias que se depositan ante un Tribunal.

“Lo que queremos es que se demuestre que nosotros sí depositamos la prueba y que el Tribunal sea responsable y admita la difícil decisión de asegurar que la perdieron”, dijo contundente el procurador adjunto Wilson Camacho.