Juezas decidirán el 6 de marzo si condenan o absuelven a imputados en fraude Lotería

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dejó para el 6 de marzo la decisión del fallo en el fraude de la Lotería Nacional. Ese día se sabrá si condenan o absuelven a los nueve imputados en el fraude.

El tribunal, compuesto por Claribel Nivar (presidenta), Yissel Soto y Katherine Rubio, se fue a deliberar este jueves sin dejar pendiente ningún caso como lo establece el Código Procesal Penal.

Las magistradas tendrán la tarea de analizar minuciosamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público, para poder emitir una sentencia justa.

En las manifestaciones de los imputados, Luis Dicent, el principal acusado en la denominada «Operación 13», dijo que no han podido sustentar la teoría de que él orquestó un plan para defraudar a las bancas de juegos de azar y que nunca se reunió con los demás, indicando que él mismo fue que lo denunció.

“Nunca hablé con Valentina Rosario (presentadora), demuestren que yo he lavado dinero, esa fiscalía me tildó de ladrón y criminal, pero no me crean a mí, vayan al fondo y evacuen la verdad”, pidió al tribunal.

Dijo que el órgano persecutor, cuando no puede dañar oxida como los ratones.

“Me trataron como un delincuente de máxima seguridad financiada en terrorismo, el día que me detuvieron el primer abogado que vi fue el de Doble Play, que me pidió 5 millones de pesos, al mío no lo pude ver”, reiteró.

Posible condena

Al concluir la audiencia, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, manifestó que todos los acusados tendrán una condena por su vinculación en el fraude.

“Estamos seguros que nuestro pedimento de condena se acogerá, por reposar en derecho y en pruebas”, destacó la fiscal.

Para Dicent, el órgano fiscalizador pidió 12 años de prisión, para William Rosario Ortiz, 10; para Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta, 8 años respectivamente.

En tanto que para Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio y Miguel Mejía, 5 años restándole la prisión domiciliaria y los demás en modalidad suspendida por haber concretado acuerdo.

