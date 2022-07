Jueza renueva medida de coerción y ordena experticia psiquiátrica a Mary Louise Ventura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Jueza de Instrucción, magistrada Sudelgi A. Rosario Mena, renovó por tres meses la medida de coerción de prisión preventiva a María Ventura Luisa Garrido (Mary Louise), quien se encuentra recluida en la cárcel de Najayo Mujeres, por el homicidio de la bailarina y actriz Patricia Antonia Ascuasiati Domínguez.

La medida fue impuesta mediante la resolución No. 0588-2022-SREV-00077, del 12 de Julio de 2022 y la misma es revisable el 11 de octubre de 2022, según el ordinal Segundo del dispositivo de dicha decisión.

Asimismo, ordenó que le sea realizada a la imputada una experticia psiquiátrica, según el ordinal Tercero de la referida resolución No. 0588-2022-SREV-00077, el cual se va a realizar el próximo lunes 1 de agosto de 2022 a las 8:00 am en el local del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ubicado en la avenida Tiradentes esquina avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional.

El abogado que dirige la defensa técnica de Mary Louise, el licenciado Cirilo de Jesús Guzmán, informó este viernes que ese día de la realización de dicha experticia psiquiátrica, revelará detalles procesales que han sido pasados por alto en el caso de su defendida, en donde al ser revisada la medida, con todo el arraigo moral, económico, social y artístico; se le ha restado valor inclusive, al presupuesto propuesto por dicho abogado de un grillete localizador, por considerar la jueza que un localizador no resulta suficiente para destruir el peligro de fuga, según la parte in fine del considerando no. 9 contenido en la pagina 8 de la resolución No. 0588-2022-SREV-00077.

