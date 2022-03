Jueza ordena a PEPCA entregar documentos solicitados por defensa de Jean Alain 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Altagracia Ramírez, jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entregue toda la documentación pertinente solicitada por la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, en un plazo máximo de 20 días a partir de la emisión de la resolución pautada para el 20 de abril.

Así lo informó este viernes la propia defensa a través de un comunicado, donde destacó que hubo que elevar una instancia al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para obligar a la PEPCA a la entrega de todos los documentos relativos al proceso, en virtud del Art. 292 del Código Procesal Dominicano.

Los miembros del Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi, Francisco Franco y Nelys Rivas, aseguraron que demostraron este viernes ante el tribunal que el Ministerio Público dificulta la investigación en perjuicio de su defendido, al obstaculizar, retener y dilatar la diligencia de documentación, “lo que impide el avance oportuno de la preparación de la defensa”.

El escrito señala que en una instancia motivada, presentaron al tribunal las más de 102 peticiones realizadas a la PEPCA por Jean Alain Rodríguez en estos ocho meses que ha estado privado de libertad, no habiendo entregado o cumplido el Ministerio Público con siquiera una de ellas, ordenando la jueza entrega de todos los documentos resumió la Defensa.

Destaca que entre los documentos solicitados concernientes al ejercicio de sus labores como ex procurador y para la construcción de la debida defensa ante los cargos que se le imputan Jean Alain Rodríguez, están los referentes a todos los procesos de compras y contrataciones durante el periodo 2016-2020 a la Contraloría Interna del Ministerio Público de la Procuraduría General; documentos que reposaban en la institución sin razón para no ser entregados.

Agrega que también se le solicitó investigar y presentar un informe que indique si cada contrato de construcción de obras del Plan de Humanización incluye cláusulas sobre obligaciones generales del contratista, garantía de vicios ocultos de construcción, garantía de fiel cumplimiento del contrato y presentar cada clausula y su contenido por contratista en un informe y anexar copia de cada contrato y toda documentación vinculante al mismo.

La defensa de Jean Alain sostiene que la PEPCA en reiteradas ocasiones ha dicho al país que tiene miles de documentos que blindan el expediente, “pero a la fecha no ha presentado acusación, ni una sola prueba que vincule al ex procurador con un hecho ilícito solicitando cuatro meses más de prórroga con miras a mantener ilegalmente privado de libertad al ex procurador”.

