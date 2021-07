Jueza Kenya Romero se reserva fallo sobre medida de coerción caso Medusa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La presidenta de la Oficina de Atención Permanente, Kenya Romero, se reservó el fallo sobre la medida de coerción del Caso Medusa, que incluye al ex procurador Jean Alain Rodríguez, para este martes a las 3:00 de la tarde, luego de más de 12 horas escuchando a las partes.

Previo al anuncio, el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, rogó la noche de este lunes a la magistrada Kenya Romero dejarlo defenderse en libertad de la acusación que le imputa el Ministerio Público.

Jean Alain dijo que su nombre aparece en la acusación del MP 55 veces y” en esa medida de coerción no he visto ningún tipo de pruebas que me impute”. De inmediato fue interrumpido por Yeni Berenice, quien le aclaro que “se acordó que usted hoy no se referiría nada sobre lo que se ha dicho”, y Jean Alain le respondió: “solo hay una sola narrativa”.

Al reiterar que él, no está siendo juzgado ni por robo, ni por malversación de fondos, ni por una campaña, sino “se me está juzgando por venganza”, le pidió a la jueza que “no permita que una percepción le cambie, permítame defenderme en libertad, son 15 días durmiendo en el piso, sin una lava mano, permítame defenderme, no hay distracción de pruebas porque el Ministerio Publico tiene las pruebas”.

“Honorable magistrada, usted tiene el poder de la libertad, nunca le he hecho mal a nadie, a mí no se me juzga por malversación, sino por venganza”, al tiempo de aclarar que él no se irá del país.

“Yo de aquí no me voy, soy de aquí, mi familia está aquí, yo estoy dispuesto a enfrentar este proceso cara a cara, sé que será duro, pero yo no me voy a ningún lado, aquí tengo mi casa, mi familia, todo, no tengo que ir a ningún lado; Sali en septiembre y octubre y volví por mis propios pies, me interesa este proceso, aclararlo hasta el final”, expresó.

El exprocurador Rodríguez hizo un resumen de su gestión destacando sentirse orgulloso del Plan de Humanización, el cual dijo, “desde que salí el otro día ya querían cambiarle el nombre”.

Magistrada me falsificaron mis letras y mi firma

El exprocurador Rodríguez acusó al Ministerio Público de falsificarle su firma y letras en la página 43 de la acusación, correspondiente a la prueba número 58.

Al mostrar a la presidenta del tribunal la página dijo que no dijo ni escribió eso.

Mostrando que con su puño y letras escribió: Aprobado debiendo cumplir el debido proceso legal; en la acusación en la página 43 aparece: “debiendo cumplir el proceso legal”.

Aseguró que “me falsificaron mis letras”.

Durante su discurso frente a la magistrada Kenya Romero, hubo momentos de dimes y diretes y hasta un pequeño manoteo entre la magistrada Yeni Berenice Reinoso y Jean Alain, ambos alterados por ser escuchado ante la sala y cada uno con su verdad.

Yenni: Jean Alain creó una PGR ficticia

La representante del Ministerio Publico, Yeni Berenice Reinoso, al término de la audiencia, dijo a periodistas que el exprocurador creó ante el tribunal una Procuraduría ficticia.

Reveló que cuando fueron a allanar la casa del exprocurador Rodríguez encontraron en caja fuerte unos plátanos, ‘’algo típico de una persona narcisista; y como motivo de burla’’.

Reiteró que “si hay evidencias. El plan de humanización es una estafa al Estado, y algunas de las cárceles construida habrá que destruirla”.

Reiteró que Jean Alain merece prisión preventiva.

Porque Medusa

Durante su intervención, el exprocurador Rodríguez dijo no entender por qué el Ministerio Público nombró como Caso Medusa la acusación, y que pasará mucho tiempo para el entender si es “por aquello de la mitología griega, o si se trata de aquel animal que cuando te toca te pica”.

También señaló que la acusación tiene “muchos verbos conjugados como estafador y corruptor.

Jean Alain hizo un resumen de gestión frente al tribunal, en el que resalto tres puntos básicos: Plan Estratégico, de Planificación y Logros y Resultados.

Importante destacar que a los periodistas se le obligó a recordar sus “apuntes”, a buscar papel, libreta y lápiz, porque se le permitió escuchar al exprocurador Rodríguez, pero sin cámara, ni celulares, muchos micrófonos y fueron advertidos de que si usaban sus móviles les serian incautados.

