Jueza del TC reporta supuesto incidente al llegar a acto por Día de la Constitución en SC

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La jueza del Tribunal Constitucional (TC), Alba Luisa Beard Marcos, reportó este lunes un supuesto incidente que vivió al llegar al acto por el Día de la Constitución que se efectuó en San Cristóbal, encabezado por el presidente Luis Abinader.

“Es increíble, llegando a la audiencia solemne del @TribunalConstRD, mis oficiales se identifican y me identifican y la avanzada de @luisabinader no me deja entrar. Tuve que echarle 3 carajos”, fue el mensaje que colgó la magistrada, según dio a conocer CDN citando la publicación de Beard Marcos en su cuenta de X (Twitter).

En la misma publicación, añadió “Increíble, la anfitriona no puede entrar por el invitado”.

Destacar que Luisa Beard Marcos tiene restringida las visualizaciones de su cuenta a quienes no son sus contactos, por lo que no tuvimos acceso a sus publicaciones.